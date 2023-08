Ryanair contro il decreto sul caro-voli del governo Meloni: "È ridicolo e illegale, Ue lo cancellerà"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il decreto del governo Meloni sul caro-voli, che ha l’intento di limitare le tariffe aeree dalla Sicilia e la Sardegna e verso le due isole, non è piaciuto a Ryanair. La compagnia aerea low cost, infatti, si è scagliata contro l’esecutivo per un decreto bollato come “ridicolo e illegale”, con la speranza che l’Ue possa respingerlo.

Ryanair contro il Governo

A puntare il dito contro l’Italia e il Governo è il Ceo di Ryanair Eddie Wilson che in un’intervista rilasciata a La Repubblica si è detto estremamente contrariato per quanto deciso nel Bel Paese. Secondo lui, infatti, il decreto interferirebbe con il libero mercato e per questo sarebbe illegittimo.

“È in netto contrasto con il regolamento 1008 dell’Unione europea che lascia le compagnie libere di fissare i prezzi” ha detto Wilson. Un decreto che sa di beffa, secondo Ryanair, perché la compagnia ha puntato tanto sull’Italia e soprattuto “è stata decisiva per lo sviluppo economico e industriale di regioni italiane dimenticate per decenni”.

Il ricorso alla Commissione Europea

Ma il decreto, secondo Wilson, non è destinato a durare tanto. Infatti Ryanair ha fatto sapere di voler ricorrere alla Commissione Europea per far cancellare la decisione del Governo.

“L’Europa spazzerà via le norme italiane, colpevoli di interferire con il mercato” ha detto il Ceo della compagnia. Un decreto che, secondo Wilson, è un autogol: “Vincola le nostre tariffe estive alla tariffa media di ogni volo. In questo modo, ci invita a ridurre le nostre rotte, quando noi siamo solite aumentarle di continuo. Meno rotte e meno posti aerei porteranno a un aumento medio dei prezzi, e non alla loro flessione”.

La minaccia sui voli intercontinentali

E in chiusura di intervista Wilson piazza una previsione che non farà di certo felici gli italiani: “Le consiglio di comprare subito qualche guida di Monaco e Francoforte. Due città che i viaggiatori italiani conosceranno presto molto bene. Non avrete più voli intercontinentali diretti dal vostro Paese”.

“Sarete sempre costretti a fare tappa in Germania. Una specie di tragedia” ha aggiunto il Ceo Ryanair che respinge le accuse dell’Italia sul rincaro dei voli anche in situazioni di emergenza.