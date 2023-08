Albania invasa dai turisti italiani in fuga dal caroprezzi, il premier albanese Edi Rama ironizza sui social

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

L’8 agosto 1991 la nave Vlora approdò a Bari con a bordo circa 18mila albanesi in cerca di un futuro migliore in Italia. Oggi invece l’Albania registra un boom di turisti italiani, in fuga dall’aumento dei prezzi. E il primo ministro albanese Edi Rama ironizza sui social con un meme, ricordando come sono cambiati i tempi.

Albania invasa da italiani, il premier albanese ironizza

Se prima erano gli albanesi a fuggire dal loro Paese verso l’Italia, oggi sono gli italiani ad andare in massa in Albania per trascorrere le loro vacanze.

C’è quindi chi ha pensato di associare le due cose, per evidenziare come sono cambiate le cose negli ultimi trent’anni.

È il caso del premier albanese Edi Rama, che nel giorno dell’anniversario dell’arrivo della Vlora a Bari ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale un meme per ironizzare sulla cosa.

Il meme di Edi Rama

Rama ha postato un meme composto da un collage di foto della nave Vlora, ripresa da due diverse inquadrature: la prima accompagnata dalla didascalia “Albanesi partono per l’Italia 1991“, l’altra con la scritta “Italiani partono in ferie per l’Albania 2023“.

“E aspetta aspetta, ancora non hai visto niente”, scrive Rama nella descrizione del fotomontaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edi Rama (@ediramaal)

L’esodo albanese

Trentadue anni fa, l’8 agosto del 1991, la nave Vlora attraccava al porto di Bari carica di 18 mila albanesi in fuga dal proprio Paese e alla ricerca di una vita migliore in Italia.

Uno sbarco storico, simbolo della migrazione dall’Albania all’Italia che ha caratterizzato i primi anni Novanta, con migliaia e migliaia di albanesi in fuga dopo quasi mezzo secolo di dittatura comunista.

Boom di turisti italiani in Albania

A 32 anni di distanza molte cose sono cambiate, a partire dalle condizioni di vita degli albanesi, con il Paese che si avvicina ad entrare nell’Unione europea. L’Albania punta forte sul turismo con offerte che attirano sempre di più, soprattutto italiani, grazie ai prezzi vantaggiosi.

Stando ai dati del ministero del Turismo albanese, nei primi sei mesi del 2023 sono arrivati nel Paese 3,4 milioni di turisti stranieri, il 33% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.