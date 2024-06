Ballottaggio a Bari il candidato del centrodestra Romito accusa: "Scheda elettorale già votata per Leccese"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Accuse ai seggi. Il candidato del centrodestra a sindaco di Bari Fabio Romito ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione da parte di un elettore al quale sarebbe stata consegnata una scheda elettorale già votata per il suo rivale al ballottaggio, Vito Leccese, di centrosinistra.

Ballottaggio a Bari, le accuse di Romito

Gravi accuse da parte del candidato del centrodestra a sindaco di Bari Fabio Romito, impegnato nel ballottaggio contro Vito Leccese, sostenuto dal centrosinistra riunito dopo una scissione al primo turno.

Romito avrebbe ricevuto, stando a quanto dichiarato da lui stesso e riportato dall’agenzia di stampa Ansa, una segnalazione da parte di un elettore al quale sarebbe stata consegnata una scheda già votata per Vito Leccese.

Fonte foto: ANSA Il candidato del centrosinistra a sindaco di Bari Vito Leccese

Il candidato di centrodestra ha quindi mandato sul posto i suoi avvocati, dato che il presidente del seggio si sarebbe rifiutato di verbalizzare quanto era accaduto. Sul posto sarebbero anche arrivati alcuni uomini della Digos.

Le dichiarazioni di Romito sulla scheda già votata

“Mi è arrivata una segnalazione da un seggio nel quale ad un elettore è stata consegnata una scheda già votata. Ancor più grave, quando dopo averla aperta, è uscito dalla cabina per mostrare che su quella scheda c’era già la X sul nome del candidato del centrosinistra, gli è stata consegnata una nuova scheda, ma quella che aveva in mano è stata imbucata” ha affermato Romito.

“Il presidente del seggio si è rifiutato di verbalizzare quanto accaduto. Per questo abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di sporgere formale denuncia, e informato le autorità competenti” ha poi continuato il candidato del centrodestra.

“Sul posto, è già intervenuta la Digos che sta valutando eventuali provvedimenti. Invitiamo tutti a segnalare eventuali episodi dubbi all’interno dei seggi” ha poi concluso Romito, invitando i suoi elettori a segnalare altre possibili irregolarità.

Ballottaggio a Bari: Leccese favorito

Fabio Romito parte da svantaggiato nel ballottaggio a sindaco di Bari. Con quasi 20 punti percentuali in meno dal suo rivale, Vito Leccese, la rimonta si presenta come un’impresa quasi impossibile per il centrodestra.

Leccese ha inoltre ricevuto anche il sostegno dell’altro candidato di centrosinistra, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Michele Laforgia, che non aveva partecipato alle primarie proposte dal Partito Democratico.