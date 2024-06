Tragico incidente tra moto e auto a Fossombrone (Pesaro): morto il motociclista sbalzato dopo l'impatto

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Un tragico incidente tra moto e auto si è verificato nel pomeriggio di oggi sabato 22 giugno nella frazione San Lazzaro di Fossombrone, in provincia di Pesaro e Urbino. Morto nell’impatto il motociclista, un 54enne di Petriano che è stato sbalzato in prossimità di un lampione dopo aver colpito l’auto.

Nel pomeriggio di oggi sabato 22 giugno si è verificato un tragico incidente tra auto e moto nella frazione San Lazzaro di Fossombrone, nella provincia di Pesaro e Urbino.

Come riporta Il Resto del Carlino, l’impatto è avvenuto intorno alle 17.40 all’uscita della superstrada di Fossombrone, direzione Calmazzo, in via Cattedrale nella frazione del paese.

San Lazzaro di Fossombrone, provincia di Pesaro e Urbino

Nell’incidente è rimasta coinvolta una moto Yamaha, guidata da un 54enne, che ha colpito una Fiat Punto, alla cui guida c’era una 65enne di Fossombrone, in uscita da un’abitazione.

Morto motociclista 54enne di Petriano

A causa dell’impatto è morto il motociclista, F.N., un 54enne di Petriano, comune situato sempre nella provincia di Pesaro e Urbino.

L’incidente, verificatosi di fronte alle depressioni rocciose “Marmitte dei giganti”, come scrive il Giornale di Brescia, ha visto l’uomo essere sbalzato dalla sua moto in prossimità di un lampione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale per i rilievi, oltre ai sanitari del 118 e all’elisoccorso.

