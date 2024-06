Capri rimasta senza acqua dopo la condotta idrica scoppiata a Castellammare, ordinanza vieta arrivo di turisti

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

A causa dell’emergenza idrica in atto a Capri, provocata dallo scoppio di una condotta a Castellammare di Stabia che ha portato l’isola a rimanere senza acqua, il sindaco Paolo Falco ha emanato un’ordinanza che ha bloccato l’arrivo dei turisti. Una decisione che ha portato disagi e malumori nei porti da dove sarebbero dovute partire le navi alla volta dell’isola, con alcune che sono state costrette a fare marcia indietro dopo la partenza.

Stop ai turisti a Carpi, l’ordinanza

L’emergenza in atto da giovedì 20 giugno ha portato il sindaco Paolo Falco a fermare gli arrivi dei turisti a Capri. Gli unici a poter sbarcare sull’isola, infatti, saranno i residenti per le prossime ore.

Senza approvvigionamenti, sottolinea il sindaco, è infatti impossibile garantire i servizi essenziali tenendo conto delle "migliaia di persone" che quotidianamente si recano sull’isola nella stagione turistica.

Code e disagi nei porti

Lo stop allo sbarco dei turisti ha provocato disagi nei porti di partenza verso l’isola azzurra, a cominciare dal Molo Beverello di Napoli dove sono state registrate lunghe file di passeggeri alle biglietterie delle compagnie di navigazione.

L’ordinanza del sindaco caprese è stata notificata poco dopo le 9 e le navi e gli aliscafi che erano già partiti per Capri sono stati contattati via radio dall’autorità marittima che ne ha disposto il ritorno in porto e lo sbarco dei passeggeri.

Al Beverello le compagnie hanno provveduto al rimborso di centinaia di biglietti, anche se molti turisti hanno preferito non perdere la giornata di escursione e scelto mete alternative imbarcandosi sugli aliscafi per Ischia, Sorrento o la Costiera Amalfitana.

Situazione più tranquilla, invece, al porto di Sorrento, l’altro hub di partenza da dove erano programmate in mattinats le partenze di moltissimi turisti. File lunghe, ma ordinate, e turisti in attesa di rimborsi o di partire per altre località raggiungibili via mare.

Il problema alla condotta di Castellammare di Stabia

L’emergenza è nata dopo lo scoppio di una condotta idrica a Castellammare di Stabia. Il danno, infatti, ha portato allo stop dell’approvvigionamento sulla penisola sorrentina e l’isola di Capri.

Secondo quanto riferisce Gori, che gestisce il servizio idrico nel Napoletano, sulla strada statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia, si è verificata la rottura della condotta adduttrice DN 600, in una posizione particolarmente impervia. I tecnici hanno provveduto all’interruzione del flusso idrico, alla messa in sicurezza dell’area e all’avvio dei lavori di riparazione.

Al momento l’acqua è erogata ancora nella maggior parte dell’isola di Capri. Risultano a secco alcune zone isolate del comune di Anacapri. A rifornire la rete sono però solo i serbatoi locali, che in assenza di rifornimenti dalla terraferma, minacciano di esaurirsi.