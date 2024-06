Temporale a Milano, alberi caduti e un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco. Tromba d'aria a Bergamo

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

A Milano si è scatenato un breve ma violento temporale intorno alle 19.30 di oggi venerdì 21 giugno, con forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi e portato a un centinaio di interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Il nubifragio è durato circa 15 minuti colpendo in particolare l’area del Cimitero monumentale. Nella provincia di Bergamo una tromba d’aria ha causato danni in Val Seriana e dintorni.

Violento temporale a Milano

Nella serata di oggi venerdì 21 giugno si è scatenato un violento temporale che ha colpito Milano per circa un quarto d’ora e ha causato diversi disagi. Non si registrano feriti.

Il nubifragio si è verificato poco dopo le 19.30 e ha causato la caduta di alberi in via Belgioioso, via Monti e via Nono, colpendo in particolare l’area del Cimitero monumentale.

Gli svariati millimetri di acqua caduti in pochi minuti hanno causato, come riporta MilanoToday, la deviazione di diverse linee di trasporto pubblico, tra cui i tram 12, 14,16, 5, 9 e 10.

In alcune zone, compresa la parte nord-ovest dell’hinterland, è stata registrata la caduta di chicchi di grandine piuttosto grandi.

Un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco

Sono stati circa un centinaio gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le aree danneggiate dal temporale che ha colpito Milano nella serata di oggi, con caduta di alberi e il cedimento di tettoie e cornicioni.

Gli alberi pericolanti che hanno richiesto l’intervento dei pompieri sono stati una ventina, tra quelli crollati e quelli danneggiati dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la città.

Già questa mattina la protezione civile del comune di Milano aveva diramato l’allerta arancione per temporali fino a mezzanotte, con allerta gialla per rischio idrogeologico.

Tromba d’aria sulla provincia di Bergamo

Poco dopo aver colpito Milano la perturbazione si è spostata verso la provincia di Bergamo, che è stata colpita da una piccola tromba d’aria.

Come scrive L’Eco di Bergamo, il vento è stato particolarmente forte in Val Seriana, dove abitazioni e capannoni sono stati scoperchiati.

Le raffiche da oltre 100 chilometri orari hanno scoperchiato parti del tetto delle scuole primarie di Ponte Nossa, che sono finite in strada.