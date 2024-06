Bimbo di 2 anni e 20enne morti nell'incidente sulla Palermo-Sciacca a Giacalone, alla guida una donna ubriaca

Tragedia sulla Palermo-Sciacca. In un incidente stradale hanno perso la vita di un bimbo di 16 mesi e una giovane di 20 anni. Un’altra ragazza è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto all’altezza di Giacalone, poco prima delle cinque del mattino di oggi, domenica 23 giugno. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, la donna alla guida dell’auto uscita di strada, una 21enne, avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge.

Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca

Come riporta l’Ansa, le vittime sono Selma El Mouakit, 20 anni, e Abd Rahim Gharsallah, un bimbo di appena 16 mesi.

Un’altra ragazza, Miriam Janale, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale.

La tragedia si è verificata sulla Palermo-Sciacca

L’incidente si è consumato all’altezza di Giacalone. Le vittime e i feriti viaggiavano su una Fiat Punto.

La donna alla guida era ubriaca

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la donna alla guida, Chiara Irmana di 21 anni, avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

La Procura di Palermo ha aperto un’indagine per stabilire con certezza le responsabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Selma e Miriam, originarie di Partinico, avevano trascorso la notte a Palermo e stavano tornando a casa quando è avvenuto l’incidente.

Per permettere i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine, la Palermo-Sciacca è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

Tre settimane fa un’altra tragedia stradale a Palermo

Lo scorso 31 maggio a Palermo si era verificato un’altra tragedia stradale.

In quel caso a perdere la vita era stato un ragazzo di 18 anni che, in via Pietro Bonanno, la strada che porta a Monte Pellegrino, si era schiantato in moto contro un palo.

Simone Gnoffo era stata la quinta vittima della strada a Palermo in appena un mese. Ora un altro incidente dalle conseguenze devastanti, in cui hanno perso la vita una 20enne e un bambino.