Mario Adinolfi nuota nudo in piscina e pubblica il video perché "la prova costume e l'inizio del body shaming"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Venerdì 21 giugno Mario Adinolfi, fondatore e leader del Popolo della famiglia, ha pubblicato un video in cui nuota nudo in piscina. Il giornalista ha spiegato il motivo, parlando di prova costume e body shaming.

Il video contro la prova costume e il body shaming

Sui propri account social, Mario Adinolfi ha deciso di pubblicare un video in cui nuota nudo in una piscina vuota.

Ha anche spiegato il motivo, parlando dell’inizio dell’estate e l’inizio del bod yshaming:

“Tradizionale nuotata di inizio estate, per ricordare che la prova costume è l’inizio del body shaming, per dire in particolare ai più giovani che il vostro corpo è bello anche se siete in carne et pour épater les bourgeois”.

La reazione degli utenti

Gli utenti, tra Facebook e Instagram, hanno commentato a centinaia.

In tanti gli hanno scritto dicendo che avrebbe comunque potuto indossare il costume e parlare di body shaming.

“Sarebbe una provocazione? Mi spiace dirlo ma non è riuscita. In questa società così volgare il pudore è un valore. Cancellerei questo post fossi in te”, ha scritto qualcuno.

Non sono poi mancate battute sul peso di Adinolfi, così come i commenti a favore: “Grande Marione”.

La replica di Mario Adinolfi

Mario Adinolfi ha poi deciso di replicare a chi lo ha criticato, commentando a sua volta:

“Milioni di persone, in particolare donne ma non solo, sono ossessionate dalla forma del proprio corpo e da quella che chiamano la prova costume. I social hanno scatenato una mania e centinaia di migliaia di ragazze dai 12 anni in su hanno sviluppato forme di anoressia nervosa da body shaming. Più di tremila di esse muoiono ogni anno solo in Italia, nella più silenziosa e pesante strage di giovani donne della storia dell’umanità. Questa mia nuotata di inizio estate, ormaitradizionale perché la faccio e la pubblico da anni, è per loro e per ricordare a tutti che siamo sempre belli con il nostro corpo, così come Dio ci ha fatti”.

E ancora:

“L’obesità è un fattore di rischio, non una causa di morte. Se non mangi perché hai l’ossessione del corpo magro, muori. E ne muoiono a migliaia ogni anno, in stragrande maggioranza giovani donne. Nessuno muore di obesità. Anche se l’obesità, come ad esempio il fumo, appesantisce i fattori di rischio su altre patologie. Nessuno muore perché ha fumato una sigaretta. Non è una differenza da poco”.

La nuota tradizionale

In effetti, Adinolfi è solito pubblicare il video in cui nuota nudo tutti gli anni.

Il 29 agosto 2023, per esempio, aveva scritto questo, citando Arisa, Vannacci e la pornografia:

“Da Arisa arriva un bel messaggio finalmente femminile e non femminista: puoi avere tutta la fama, il successo, i soldi e l’emancipazione che vuoi; alla fine ti mancherà sempre un uomo per il quale cucinare. E a cui piaccia ‘solo e da matti l’organo sessuale femminile’. Tanti saluti al gender fluid, al mammo, al maschio abbacchiato dalla donna virago. Arisa sbotta ed è più forte del generale Vannacci. Vuole il matrimonio e il principe azzurro, perché tutto il resto altrimenti ha un sapore sbiadito. POST SCRIPTUM: Alcuni si sono scandalizzati per il nudo che accompagnava il messaggio di Arisa, dimenticando che il corpo nudo è simbolo stesso dell’arte che ha attraversato secoli di storia, da non confondere con l’orrore della pornografia. A chi davanti al messaggio importante di Arisa si fissa a guardare il dito anziché la luna indicata, dedico la mia annuale nuotata di primavera. Nudo è bello, il porno va vietato“.