Morta a 101 anni Celeste Arantes, mamma di Pelé: chi era Celestinha, la donna che gli aveva vietato il calcio

È morta a 101 anni a Santos, sulla costa di San Paolo, Celeste Arantes, madre di Pelé e nonna del portiere Edinho, figlio del campione brasiliano. La donna era ricoverata in ospedale da diverso tempo per ricevere cure palliative. Il Santos, storico club di Pelé, ha dichiarato un periodo di lutto ufficiale di tre giorni, lasciando la bandiera sventolare a mezz’asta.

Celeste Arantes, conosciuta come “Dona Celeste”, la madre di Pelé, è morta questo venerdì, 21 giugno 2024, all’età di 101 anni, a Santos, comune dello Stato di San Paolo, in Brasile.

La sua morte è stata confermata dal biografo di Pelé, Silvestre Gorgulho, e dal profilo ufficiale del campione brasiliano scomparso nel 2022, ma la causa del decesso non è stata resa nota. La donna era però ricoverata da tempo all’ospedale SerPiero, nel quartiere di Vila Mathias, per ricevere cure palliative.

Anche Edinho, figlio di Pelé ed ex portiere del Santos, ha ricordato la nonna sui social, mentre lo storico club di San Paolo, il cui nome è strettamente legato con quello di “O Rei”, ha dichiarato un periodo di lutto ufficiale di tre giorni e ha lasciato la sua bandiera sventolare a mezz’asta.

“Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa della madre di Pelé, ‘Dona’ Celeste. Un punto di riferimento come madre, che ha insegnato i valori umanitari che Edson ha diffuso e difeso per tutto il suo percorso”. Inizia così il messaggio condiviso sulla pagina ufficiale della fondazione che gestisce la memoria di Pelé.

“Le saremo per sempre grati che sia esistita. Fondazione Pelé invia tutto il suo affetto e solidarietà alla famiglia Arantes do Nascimento. […] La signora Celeste è la ‘regina madre’ e sarà per sempre custodita nei nostri ricordi e nei nostri cuori”, continua poi il post, riferendosi alla donna come “regina” in quanto madre del “re” del calcio.

Come invece ricorda il Santos sul suo profilo ufficiale, da giovane Celeste “ha incontrato Dondinho, con il quale ha vissuto una grande storia d’amore e ha creato la sua famiglia. In questa famiglia è nato Edson Arantes, chiamato affettuosamente Dico, che poi il mondo avrebbe conosciuto come Pelé. Tuttavia, perché il ragazzo Dico diventasse re, c’era bisogno di fare molta strada. E questa strada non sarebbe stata percorsa senza l’eterna signora Celeste”.

La madre che non voleva un figlio calciatore

Celeste Arantes ha avuto un ruolo fondamentale nella vita di Pelé, nonostante all’inizio fosse fortemente contraria al suo sogno di diventare calciatore. Ciò nonostante, decise di sostenere la passione del figlio, il quale ha sempre espresso profondo amore e gratitudine per la madre.

In occasione del centenario della donna, poco prima della morte di Pelé, che aveva 82 anni, o Rei aveva reso un commovente omaggio alla madre: “Fin da bambino mi ha insegnato il valore dell’amore e della pace. Ho più di cento ragioni per essere grato di essere suo figlio. Grazie per ogni giorno al tuo fianco, mamma”.

La veglia funebre e la sepoltura di Celeste Arantes si terranno questo sabato, presso il Memoriale della Necropoli Ecumenica, a Santos.