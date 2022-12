Pelé morto a 82 anni, mondo del calcio in lutto per l'addio alla leggenda brasiliana

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Pelé è morto. La leggenda del calcio è deceduta in ospedale a 82 anni. La notizia è stata data dalla figlia e poi è stata battuta dall’agenzia AP e ha fatto immediatamente il giro del mondo.

Negli ultimi giorni il suo quadro clinico era peggiorato, come spiegato dalla figlia Kely Cristina in un post che accompagnava una sua foto dal letto d’ospedale insieme al padre. Da settimane Pelé era ricoverato in ospedale per l’aggravarsi del tumore al colon che lo aveva colpito nel 2021.

A dare la notizia della morte di Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé, è stata la figlia con un commovente post su Instagram. “Il tempo vola, i momenti felici sono per sempre”, si legge nel post della figlia di Pelé. “Tutto quello che siamo lo dobbiamo a te, ti amiamo infinitamente”, si legge ancora nel messaggio social.

Morte Pelé: il comunicato dell’ospedale sulla causa

“L’ospedale Israelita Albert Einstein conferma con rammarico la morte di Edson Arantes do Nascimento, Pelé, oggi, 29 dicembre 2022, alle 15:27, a causa di insufficienza multiorgano, risultato della progressione del cancro del colon associato alla sua precedente condizione clinica. L’ospedale Israelita Albert Einstein è solidale con la famiglia e tutti coloro che soffrono per la perdita del nostro caro re del calcio”, si legge nel comunicato dell’ospedale in cui Pelé era ricoverato.

Nel 2021 Pelé aveva scoperto di avere un tumore al colon

Unico giocatore ad aver vinto tre Mondiali di calcio, Edson Arantes do Nascimento era un mito del calcio mondiale. Le condizioni di salute di O Rey, come era soprannominato, erano peggiorate negli ultimi mesi.

A settembre del 2021, nel corso di una serie di controlli di routine in ospedale, i medici avevano diagnosticato un tumore al colon. Nelle ultime settimane le sue condizioni erano peggiorate al punto che la figlia, Kely Cristina, era stata costretta a smentire la morte del padre.

Tuttavia, Pelé da qualche giorno non rispondeva più alla chemioterapia.

Pelé: il calciatore perfetto amato in tutto il mondo

Il Brasile, ma non solo, è in lutto. Pelé è stato il calciatore per eccellenza, la “Perla Nera” che incarnava tutte le qualità di un giocatore di calcio: tecnica, velocità, potenza, intelligenza tattica. Un vero patrimonio mondiale, non a caso considerato da molti il giocatore più forte della storia, o almeno a livello del suo grande “rivale” Diego Armando Maradona. Nel 2014 Pelé venne ricoverato in ospedale per problemi renali e qualche mese dopo venne operato alla prostata.

Pelé: unico giocatore ad aver vinto tre Mondiali

Pelé è stato l’unico giocatore a vincere tre campionati mondiali di calcio. Nel 1958, non ancora diciottenne, venne schierato titolare nel mondiale in Svezia, il primo vinto dal Brasile. Nel 1962, in Cile, il Brasile alzò al cielo il secondo mondiale, anche se Pelé giocò solo la prima partita a causa di un infortunio.

Il 1970 è forse l’anno della consacrazione definitiva di Pelé, quando nel mondiale giocato in Messico trascinò il Brasile alla vittoria in finale proprio contro l’Italia. Con la maglia del Brasile ha giocato 92 partite e segnato 77 gol. Con il Santos, sua unica squadra insieme ai New York Cosmos a fine carriera, ha segnato 1281 gol in 1363 partite. Nel 1999 Pelé è stato votato come calciatore del secolo dalla Fifa insieme a Maradona.