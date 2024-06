Morta Alessandra Valeri Manera, autrice delle canzoni di Cristina D'Avena e Giorgio Vanni per cartoni animati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La “mamma” di Pollon e Occhi di gatto non c’è più. È morta all’età di 67 anni Alessandra Valeri Manera, autrice di moltissime canzoni interpretate da Cristina D’Avena e Giorgio Vanni che hanno fatto da sigla a cartoni animati di enorme successo.

Addio ad Alessandra Valeri Manera

Valeri Manera si è spenta a Rapallo (Genova) giovedì 20 giugno.

Milanese di nascita, classe 1956, ha legato il suo nome a Mediaset fin dagli anni ’80, diventando la mente dietro alla programmazione per ragazzi e curando storici programmi come Bim Bum Bam e Ciao Ciao.

Alessandra Valeri Manera era l’autrice delle canzoni di Cristina D’Avena, qui in lacrime al funerale di Cino Tortorella, scomparso nel 2017

Ma è soprattutto per i suoi testi, pieni di magia e avventura, che verrà ricordata.

Centinaia di sigle che portano la sua firma hanno accompagnato i pomeriggi di intere generazioni, trasportandole in mondi fantastici e facendole sognare con personaggi indimenticabili.

Da Occhi di gatto a L’incantevole Creamy, da Magica Doremì a Pollon, le sue parole hanno dato vita a melodie che ancora oggi risuonano nella mente di milioni di italiani.

Storica autrice delle canzoni di Cristina D’Avena

Un sodalizio artistico unico la legava a Cristina D’Avena, la voce che ha dato vita alle sue parole. Insieme hanno creato un connubio perfetto, segnando l’epoca d’oro degli anime giapponesi in Italia.

La stessa D’Avena, in un’intervista a La Stampa, ha così ricordato la Valeri Manera: “È stata lei a scoprirmi e a credere in me. Ha creato la macchina che mi ha permesso di diventare la regina delle sigle”.

Le esperienze allo Zecchino d’Oro e i telefilm per ragazzi

Oltre alle sigle, Valeri Manera ha scritto anche per lo Zecchino d’Oro e ha co-ideato e prodotto i telefilm con protagonista Cristina D’Avena.

Sul web la morte dell’autrice ha suscitato molta commozione e sono centinaia i post che gli sono stati dedicati su Facebook e Instagram.