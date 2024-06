Incidente stradale a Nerviano a Milano, nello scontro tra un'auto e una moto muore un ragazzo di 20 anni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un terribile incidente tra un’auto e una moto ha spezzato la giovane vita di un ragazzo di 20 anni nella tarda serata di ieri, sabato 22 giugno a Nerviano a Milano. La tragedia si è verificata intorno alle 19.15 in viale Kennedy, dove l’auto e la moto si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Incidente a Nerviano, muore un ragazzo di 20 anni

L’impatto, avvenuto all’incrocio tra viale Kennedy e via Ticino, è stato violento e ha subito fatto presagire il peggio.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze, l’auto medica e i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra viale Kennedy e via Ticino a Nerviano

I soccorritori hanno trovato due persone ferite: la donna alla guida di una Bmw, una 51enne, e il giovane motociclista.

Il ragazzo, sbalzato dalla sella a causa dell’urto, versava in gravissime condizioni.

Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto in codice rosso all’ospedale di Legnano, il giovane motociclista non è sopravvissuto alle ferite riportate nello schianto.

Le condizioni della donna e le indagini dei carabinieri

La donna, invece, ha riportato traumi di media gravità ed è ricoverata in codice giallo.

I Carabinieri stanno ora conducendo le indagini per determinare la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 19.15, la moto ha urtato contro la fiancata destra dell’auto, finendo poi la propria corsa su un marciapiedi, a pochi metri dal muro di un condominio.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Nerviano, che si stringe al dolore della famiglia del giovane motociclista.

Mercoledì scorso la tragedia di Rho

Pochi giorni fa, mercoledì 19 giugno, si è verificato un altro incidente mortale alle porte di Milano.

Un uomo che era in sella a una bici è morto dopo essere stato travolto da una betoniera. La vittima aveva 70 anni.