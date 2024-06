Attacco nel Daghestan in Russia contro una chiesa e una sinagoga. Morti 6 agenti e un prete, almeno12 feriti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nel tardo pomeriggio di domenica 23 giugno, le ore 18:00 nel fuso orario di Mosca, almeno tre attacchi sono avvenuti nella Repubblica del Daghestan, in Russia. Ignoti con armi automatiche avrebbero aperto il fuoco contro una sinagoga e una chiesa nella città di Derbent e un posto di blocco è stato attaccato a Makhachkala. Stando alle prime informazioni nell’attacco sono rimasti uccisi sei agenti di polizia e un prete e almeno 12 militari sarebbero rimasti feriti. Caccia agli attentatori.

Attacco contro una chiesa e una sinagoga in Deghestan

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Tass, attorno alle ore 18:00 (ora locale) si è consumato un attacco contro una sinagoga e una chiesa ortodossa.

Entrambi i luoghi di culto si trovano a Derbent, città della Repubblica del Daghestan, paese della federazione russa.

Il ministero dell’Interno del Daghestan ha comunicato che ignoti avrebbero aperto il fuoco con armi automatiche. Gli spari hanno causato l’incendio della sinagoga colpita.

Nella sparatoria sarebbero rimasti uccisi sei agenti di polizia e un prete. Tra i feriti, almeno 12 militari. Attualmente circa 40 persone sono tenute in ostaggio.

Due degli attentatori sarebbero rimasti uccisi durante la fuga, gli altri terroristi, in un numero non specificato, sembrano essere fuggiti a bordo di una Volkswagen Polo bianca.

Attacco armato anche a Makhachkala in Russia

Nelle stesse ore anche nella cittadina di Makhachkala, in Abkhazia, regione al confine con la Georgia, è stato attaccato un posto di blocco.

Un commando armato si sarebbe scagliato contro gli agenti della polizia stradale che presidiavano la zona, uno dei militari ha perso la vita.

Sui social si riporta anche di un attacco presso una delle spiagge pubbliche delle zona, i cui autori sarebbero stati subito arrestati dalla polizia.

In entrambe le cittadine vittime dell’attacco si continua a sparare e le autorità hanno chiesto alla popolazione di restare in casa. Instaurato lo stato d’emergenza e aperte le indagini per attacco terroristico.

Il leader regionale, Sergei Melikov, ha definito gli attacchi in corso come “un tentativo di destabilizzare la società”.

Si tratta della stessa città in cui, lo scorso ottobre, l’aeroporto fu preso d’assalto dopo l’annuncio dell’arrivo di un volo da Tel Aviv.