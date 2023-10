Sommossa all'aeroporto in Daghestan per arrivo di un volo da Israele: tensioni con manifestanti pro-Palestina

Tensione altissima in Daghestan, nella Federazione russa. Un gruppo di manifestanti pro-Palestina ha invaso l’aeroporto della capitale a maggioranza musulmana scandendo slogan contro Israele e protestando contro l’arrivo di un volo proveniente da Tel Aviv.

Decine di manifestanti pro-Palestina hanno fatto irruzione, domenica 29 ottobre, in un aeroporto della repubblica russa del Daghestan, nel Caucaso, alla ricerca di cittadini israeliani dopo che si era sparsa la voce che un aereo stava arrivando da Israele.

I manifestanti hanno sfondato le porte del terminal dell’aeroporto di Makhachkalà, capitale della repubblica del Daghestan, con l’obiettivo di intercettare i passeggeri provenienti da Israele, secondo i video pubblicati sui social media e sui media russi.

L’autorità aeronautica russa ha dichiarato l’aeroporto di Makhachkala è stato chiuso e tutti gli aerei diretti in Daghestan sono stati dirottati su altri scali.

I media israeliani hanno trasmesso filmati dall’aeroporto di Makhachkala che mostrano decine di giovani che si recano presso la pista d’atterraggio in cerca di passeggeri del volo che sarebbe dovuto atterrare da Tel Aviv.

“Il governo della Repubblica del Daghestan riferisce che la situazione è sotto controllo, le forze dell’ordine stanno lavorando sul posto”, ha riferito su Telegram il governo della repubblica a maggioranza musulmana, dopo la chiusura dell’aeroporto.

A Russian Pilot telling Passengers on a Plane at Makhachkala International Airport in Dagestan to not attempt to Open any of the Doors due to the Rioters on the Tarmac which are trying to enter the Aircraft. pic.twitter.com/lwTW0Zg3V6

