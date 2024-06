Valerio Miceli trovato morto nelle campagne di Casale Monferrato dopo l'appello della madre a Chi l'ha visto

Si è conclusa nel modo più drammatico la ricerca di Valerio Miceli, il giovane 30enne scomparso da Frassineto Po nei giorni scorsi.

Il ragazzo è stato ritrovato morto nelle campagne di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. La vicenda è stata trattata anche a Chi l’ha visto? (Rai Tre).

Valerio Miceli trovato morto a Casale Monferrato: era scomparso da Frassineto Po mercoledì scorso

Del giovane si erano perse le tracce mercoledì scorso. Miceli, mentre era ospite di una casa famiglia a Frassineto Po, si era allontanato a piedi dall’ambulanza che era intervenuta proprio in seguito ad una sua telefonata.

Fonte foto: Tuttocittà.it

A trovare il cadavere, all’altezza del cavalcavia sul fiume Po della Genova-Gravellona, sono stati gli uomini della Protezione Civile che da giorni erano impegnati nelle ricerche.

Sul posto anche gli agenti del commissariato locale e quelli della scientifica oltre al medico legale.

L’identificazione e l’appello della madre a Chi l’ha visto?

L’identificazione del cadavere è stata svolta da un suo familiare.

La madre del 30enne era stata anche ospite del programma televisivo di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto?, nel corso della puntata in onda su Rai Tre il 19 giugno. In quell’occasione lanciò un appello a chiunque fosse eventualmente in possesso di notizie utili per rintracciare il figlio.

Miceli era ospite in una struttura residenziale per pazienti psichiatrici

Da qualche mese Miceli dimorava a Frassineto Po, in un una struttura residenziale per pazienti psichiatrici per l’attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di medio-lungo periodo.

Come sopra accennato, proprio il ragazzo aveva richiesto l’intervento dell’ambulanza lo scorso mercoledì, ma poi era fuggito, facendo perdere le proprie tracce.