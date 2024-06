Il caso di Liliana Resinovich infiamma Chi l'ha visto, Federica Sciarelli furiosa con Sebastiano Visintin

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La morte di Liliana Resinovich è stato uno dei temi centrali della puntata di mercoledì 12 giugno di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli ha ospitato nel suo programma Sebastiano Visintin, marito della donna scomparsa il cui cadavere è stato ritrovato nel gennaio 2022.

L’intervista a “Chi l’ha visto”

C’è stato un confronto aspro tra i due e diversi momenti di tensione: a volere presenziare in tv è stato proprio l’uomo che ha chiesto un’intervista. Questo caso rappresenta uno dei più spinosi degli ultimi anni: la morta della pensionata è ancora avvolta dal mistero e la stessa conduttrice ha sottolineato come “ci sia gente ossessionata da quanto successo a Liliana”.

Visintin ha ribadito di non sapere cosa sia successo a sua moglie a distanza di anni, di non sapere quando questa sia morta né del modo o del motivo.

“Questo è il mio dramma. Per questo sono venuto qua”.

L’attacco di Federica Sciarelli a Sebastiano Visintin

Sciarelli ha espresso le sue sensazioni sull’esposizione mediatica di Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin, amico e presunto amante di Resinovich, paragonando la situazione a un film. “Ho l’impressione che lei e Sterpin siate diventati protagonisti. State sempre in televisione ed è come se Liliana sia stata messa all’angolo. È tutto irrispettoso, anche il fatto di parlare della vita privata di Liliana“, ha detto la giornalista.

Il parere ha scosso il marito della donna che si è detto ferito e ha confessato come i suoi avvocati gli abbiano più volte consigliato di non andare in televisione. “Si va alla ricerca di pezzi… Io non mi sono mai permesso di offendere o parlare male di qualcuno. Sono state dette cose inumane, anche l’interruzione di gravidanza…”

Visintin ha più volte eluso le domande della presentatrice, sottolineando di non avere l’obbligo di rispondere, non trovandosi in tribunale, e di come ci siano alcune cose che non vuole affrontare, avendole già chiarite con la Procura.

Altro tema del contendere è stata la figura del figlio Piergiorgio.

Altro tema del contendere è stata la figura del figlio Piergiorgio. Sciarelli ha chiesto a Sebastiano se questi credesse o meno che il padre sia coinvolto nella vicenda. Visintin, stizzito, ha risposto: “Ma che domande mi fa? Sono domande veramente pesanti”.

Infine, Federica Sciarelli ha annunciato della volontà da parte del marito della donna di fare uno speciale insieme a Sterpin, prima che la conduttrice lasci il programma. “Non so se è una minaccia o una promessa, grazie Sebastiano. Si picchia con me, ma poi è disponibile”, ha detto sarcastica.

Recentemente, si è parlato di un corteggiamento da parte del Nove nei confronti della storica conduttrice di “Chi l’ha visto” che potrebbe quindi seguire le orme di altri volti della Rai, come Fazio e Amadeus.



La morte di Liliana Resinovich

Il caso di Liliana Resinovich tiene banco anche a distanza di anni.

La donna è scomparsa a 63 anni il 14 dicembre 2021 ed è stata ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo a Trieste.

La prima pista seguita dagli inquirenti era stata quella del suicidio, nuove ipotesi hanno poi portato alla riesumazione del corpo da parte della Procura.