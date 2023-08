SONDAGGIO - Il caro-vacanze rovina i piani degli italiani: rincari da record, parti o resti a casa?

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il 2023 è l’anno dei grandi rincari, tra carburanti alle stelle e inflazione che ha ormai reso la vita di ogni giorno complicata. C’è chi facendo i conti a fine mese si mette le mani in testa con bilanci in negativo, famiglie che fanno fatica e altre ancora che, anche a causa dello stop al reddito di cittadinanza, non sanno come fare.

E i rincari non fanno sconti neanche in estate, anzi i prezzi per le vacanze sono aumentati di molto e diversi sono gli italiani che hanno deciso di annullare i piani per le loro ferie. C’è chi resterà a casa perché non ha la possibilità economica per partire, altri invece non intendono rinunciare a qualche giorno di vacanza nonostante i sovrapprezzi. Altri ancora hanno rivoluzionato le vacanze, optando per viaggi nazionali anziché fuori confine.

Di certo il dato è allarmante: 7 italiani su 10, sottolinea l’Osservatorio del Turismo di Confcommercio, decidono di rimanere in Italia, solo in tre si sposteranno verso mete internazionali. Perché? Innanzitutto per il caro-voli, con i biglietti aerei aumentati del 40% rispetto al 2022, addirittura del 70% per alcune tratte.

