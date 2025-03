Jacques Villeneuve a Malpensa sfonda la porta del bagno per non perdere l'aereo: "Caduto un pezzo di soffitto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Disavventura per Jacques Villeneuve. L’ex campione del mondo di Formula 1 è rimasto bloccato in un bagno dell’aeroporto di Malpensa mentre era in partenza per Melbourne, dove questo weekend prenderà il via il Mondiale 2025. Dopo venti minuti di attesa, ha deciso di sfondare la porta a calci per non perdere il volo. A raccontarlo è stato lui stesso sui social.

Bloccato in bagno prima del volo

Jacques Villeneuve, 53 anni, si trovava a Malpensa pronto a imbarcarsi per l’Australia. L’ex pilota era diretto a Melbourne, dove lo attendeva il weekend di apertura del Mondiale di Formula 1.

Prima di salire a bordo, si è fermato alla toilette dell’aeroporto ma, entrando, si è ritrovato chiuso dentro. La porta si è bloccata e Jacques è rimasto intrappolato per circa venti minuti, con lo sciacquone che si attivava ogni 30 secondi.

Scrive su Instagram: “Sono rimasto bloccato nei bagni per gli ultimi 20 minuti e la sicurezza non è riuscita a tirarmi fuori. Il water tirava lo sciacquone ogni 30 secondi. Mi sono divertito un mondo. Un buon inizio per il viaggio in Australia”.

Sfonda la porta: “Mi è caduto il soffitto in testa”

Villeneuve ha raccontato la disavventura sui social con ironia. Dopo che il personale di sicurezza non è riuscito ad aprire la porta, l’ex pilota ha deciso di prendere in mano la situazione e ha sfondato la porta a calci.

Ma non è finita lì: nel tentativo di uscire, un pezzo del soffitto gli è caduto addosso. Per fortuna Jacques è riuscito a salire in tempo sull’aereo per l’Australia.

Sui social ha scritto: “Sono riuscito a uscire dopo 30 minuti: ho dovuto buttare giù la porta a calci e un pezzo del soffitto mi è caduto sulla test”. Nel messaggio anche diverse faccine sorridenti, per confermare che non è successo nulla di grave.

La battuta dei colleghi

Dopo aver raccontato l’accaduto, Villeneuve ha ricevuto messaggi ironici da amici e colleghi del paddock, come Jean Alesi e Karun Chandhok: “Spero almeno che ti fossi portato qualcosa da leggere”.

I prossimi impegni di Jacques, oggi commentatore e ambassador Williams, sono in Europa. Ad aprile guiderà la storica Ferrari 312 T5 del padre Gilles al Paul Ricard, in Francia.