Alluvione Marche, trovata l'auto di Brunella Chiù: nessuna traccia della 56enne dispersa

È stata ritrovata l’auto di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara trascinata via da acqua e fango nell’alluvione nelle Marche del 15 settembre. All’interno della vettura però non c’era nessun corpo: la donna risulta ancora dispersa, come anche il piccolo Mattia Luconi, 8 anni.

Alluvione Marche, trovata l’auto di Brunella Chiù

La carcassa dell’auto, completamente distrutta e con diverse parti mancanti, piena di fango, è stata trovata nella serata di martedì 20 settembre nel letto del fiume Nevola a Corinaldo (Ancona), tra Barbara e Pianello di Ostra.

Ad individuare il mezzo, incastrato nel letto del fiume, sono stati i carabinieri del nucleo subacquei di Pescara insieme al nucleo sommozzatori della guardia di finanza. Dopo varie manovre la carcassa dell’auto stata estratta dal fango dai vigili del fuoco.

Nessuna traccia della 56enne dispersa

All’interno dell’auto, come riporta Ansa, non c’era nessun corpo. Sono stati però trovati i documenti del mezzo, una Bmw serie 1 bianca, che confermano che si tratta dell’auto di Brunella Chiù.

Della donna purtroppo ancora nessuna notizia. La 56enne di Barbara era stata travolta dall’ondata di piena del Nevola del 15 settembre mentre era a bordo della sua auto. Con lei c’era la figlia Noemi, 17 anni, tra le 11 vittime dell’alluvione.

Vanno avanti le ricerche dei due dispersi

Proseguono le ricerche dei due dispersi

Proseguono senza sosta le ricerche dei due dispersi lungo il corso del Nevola, coordinate dai vigili del fuoco. Mancano ancora all’appello Brunella Chiù e Mattia Luconi, il bambino di 8 anni travolto da un’ondata di acqua e fango assieme alla madre nel territorio di Castelleone di Suasa.

La donna era uscita dall’auto con il figlio all’arrivo della piena, cercando di allontanarsi a piedi, ma poi i due erano stati separati dalla corrente. La mamma è stata trovata a distanza di un chilometro e mezzo, ferita.

Nelle ultime ore è stato ritrovato lo zainetto del bimbo, a circa 8 km di distanza dal punto in cui era stato strappato dalle braccia della madre. La scoperta però non sarebbe particolarmente indicativa del luogo in cui il bambino potrebbe essere finito, dato che Mattia non indossava lo zaino quando è stato travolto dalla piena.