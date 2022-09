Alluvione Marche: Mattia Luconi è ancora disperso ma si è ritrovato lo zaino del bambino

Il piccolo Mattia Luconi risulta ancora disperso dopo l’alluvione nelle Marche, ma oggi è stato ritrovato il suo zainetto.

I familiari del bambino di 8 anni hanno riconosciuto lo zaino trovato nel fiume a circa 7 chilometri dalla zona dove mamma e figlio sono stati travolti dalla furia delle acque del Nevola.

Accertamenti in corso anche sull’auto a bordo della quale viaggiavano Mattia e la mamma, Maria Silvia Mereu, farmacista di Barbara, ritrovata a due chilometri dal luogo dove giovedì sera è avvenuto l’impatto fra il veicolo e l’ondata.

Il dolore della madre di Mattia

Queste le parole che la donna, ricoverata per un principio di ipotermia, ha rilasciato dal letto d’ospedale al quotidiano ‘La Repubblica’: “Avrò percorso in auto meno di una decina di chilometri sulla Corinaldese poi quell’onda marrone è arrivata verso di noi investendo l’auto”.

“Siamo scesi – continua la donna – lo tenevo a me, poi mi è scivolato dalle braccia, l’ho visto aggrappato a un tronco poi è stato trascinato via. Sono disperata, rivoglio mio figlio”.

Fonte foto: ANSA Continuano le ricerche dei dispersi.

Il padre di Mattia continua le ricerche

Nonostante il ritrovamento dello zainetto, il padre di Mattia, Tiziano Luconi, non si dà pace: “Non ho tempo per piangere o disperarmi, sono sempre più convinto che mio figlio sia vivo”.

“Guai, io non mollo”, dice Tiziano Luconi. “Lo cerco da quella notte e continuerò a cercarlo finché non lo troverò. Da tre giorni sono qui, non me ne vado. Dormo un’ora e mezzo a notte e poi torno a quaggiù a cercare il mio gnometto”.

Proseguono le ricerche di Mattia e Brunella Chiù

I vigili del fuoco continuano le ricerche dei dispersi in contrada Coste, anche con l’ausilio di droni, speleologi e sommozzatori.

Oltre al piccolo Mattia Luconi si cerca anche la 56enne Brunella Chiù. Brunella è la mamma di una delle undici vittime accertate nella tragedia, la 17enne Noemi.

Le immagini riprese dai droni saranno utili anche ai fini delle indagini svolte dalla procura. Al momento si indaga per omicidio colposo.

Per aiutare i compagni del piccolo Mattia il sindaco di San Lorenzo in Campo ha chiesto il sostegno di un pool di psicologi.