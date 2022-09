Allarme bomba a Milano, pacco sospetto a pochi metri dal comizio di Enrico Letta: artificieri in azione

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Allarme bomba nel centro di Milano, in zona Missori. Alle prime ore della mattina di oggi, venerdì 9 settembre, un passante ha notato in via Larga un pacco sospetto. Il fatto è stato immediatamente segnalato al 112. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono partite poco prima delle 9. A qualche metro di distanza, nella sede di Assolombarda, è in programma la visita del leader del Pd Enrico Letta.

La scoperta del pacco sospetto

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Giorno’, l’uomo che ha lanciato l’allarme ha prima notato un po’ di fumo lungo il marciapiede, provocato da un mucchio di pile che stava bruciando.

A poco distanza, davanti agli uffici dell’azienda viaggi Moby Line e nei pressi della sede del consolato libanese, si è accorto della presenza di un pacchetto chiuso con del nastro adesivo e con due cavi visibili.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il pacco sospetto è stato segnalato in via Larga, nel centro di Milano

“Ero in macchina e ho visto un ragazzo far cadere dalla borsa un oggetto che poco dopo ha preso fuoco. Le fiamme erano molto alte. Ho subito allertato le forze dell’ordine perché in quel momento ho notato anche un pacco sospetto”, ha testimoniato il passante.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia e i Vigili del Fuoco, che hanno transennato l’area per consentire agli artificieri di operare in sicurezza.

L’intervento degli artificieri

Sempre secondo ‘Il Giorno’, il team di artificieri della Polizia di Stato ha fatto brillare il pacco sospetto in modalità controllata. Le esplosioni sarebbero state due, tra le 11.30 e le 12.30 circa.

Da quanto si apprende all’interno è stato rinvenuto un ordigno incendiario con batterie ricaricabili collegate a una matassa di fili.

Come riportato da ‘MilanoToday’ si trattava di un Ied (improvised explosive device), ossia un dispositivo in grado di deflagrare all’improvviso.

La visita di Enrico Letta

L’allarme bomba è scattato proprio nella giornata in cui Enrico Letta è atteso per una visita elettorale presso il palazzo di Assolombarda, l’associazione delle imprese delle province di Milano, Lodi, Monza, Brianza e Pavia.

La sede si trova a circa 100 metri dal ritrovamento del pacco sospetto.

Problemi alla circolazione dei mezzi

L’area da cui è partita la segnalazione è stata interamente transennata. La strada è rimasta interdetta al traffico per diverse ore, in modo tale da permettere lo svolgimento delle operazioni.

Come reso noto dall’ATM è stata sospesa anche la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, provocando disagi in particolare su alcune linee di tram.