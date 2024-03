Aggredito 26enne vicino alla stazione di Firenze: 31enne gli ruba il cellulare. Testimoni non intervengono

Giornalista professionista, si occupa di attualità e politica parlamentare seguendo i lavori di Camera e Senato. Laureato in Giurisprudenza, muove i primi passi nel giornalismo scrivendo di cronaca e politica in Puglia per poi collaborare con alcune testate nazionali.

Aggredito e scaraventato per terra a ridosso della stazione Santa Maria Novella di Firenze. Pochi secondi, circa 20 in totale, sono bastati per derubare un ragazzo del suo cellulare senza che nessuno sia intervenuto. È successo venerdì sera, 15 marzo, a soli due giorni di distanza e a pochi metri dal luogo in cui è stato ucciso un 19enne nella notte tra mercoledì e giovedì sera.

Nessuno è intervenuto per fermare l’aggressione

Era la sera di venerdì 15 marzo, quando un ragazzo di 26 anni è stato aggredito di fronte al ‘Mc Donald’s‘ vicino alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze.

Ad assistere alla scena diversi testimoni. Nessuno dei quali però – come testimonia un video ripreso da diversi quotidiani – sarebbe intervenuto.

Fonte foto: Tuttocittà.it La stazione di Santa Maria Novella, a Firenze

Le immagini che immortalano quei secondi, infatti, non ritraggono nessuno intervenire né per interrompere l’aggressione, né per soccorrere il ragazzo quando ormai il suo aggressore si era allontanato.

Gli ruba il cellulare mentre il 26enne è per terra

L’autore dell’aggressione sarebbe un 31enne originario del Gambia. Dalle immagini si evince come l’uomo abbia puntato il 26enne, lo abbia afferrato per il braccio per poi scaraventarlo sull’asfalto.

Il giovane è quasi immobile per strada mentre il suo aggressore gli fruga nelle tasche per appropriarsi del suo cellulare.

Così, ottenuto quello che voleva, il 31enne si è allontanato con tranquillità davanti a diversi testimoni mentre il 26enne ha provato a rialzarsi da terra senza nessuno ad aiutarlo. Tanto che si è subito accasciato tra il ciglio della strada e il marciapiede.

Non è escluso che i due si conoscessero

Il responsabile dell’aggressione sarebbe poi stato denunciato e rintracciato dalla Polizia nei dintorni della stazione. Quando gli agenti lo hanno individuato erano circa le 2 di notte e il 31enne non aveva più con sé il cellulare sottratto al 26enne.

Tutte le informazioni disponibili sono desunte dal video di pochi secondi girato da qualche testimone. Non è noto, tuttavia, se tra i due ci fosse un rapporto né, ad esempio, se l’aggressione sia avvenuta all’esito di un diverbio.

Il giornale online ‘FirenzeToday‘, tuttavia, scrive che sembra che i due si conoscessero e che l’aggressione potrebbe essere legata a questioni di droga.

Solo un paio di giorni prima, a pochi passi da lì, un ragazzo 19enne di origine moldava è stato accoltellato in strada. Proprio venerdì un 26enne di origini senegalesi è stato fermato, con l’accusa di omicidio volontario.