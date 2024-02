Chef di 27 anni aggredita alle spalle e rapinata al Pigneto a Roma: "Mi ha stretto la gola fino a svenire"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

A Roma una chef di 27 anni è stata aggredita per strada mentre stava rientrando da lavoro. È successo nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio nel quartiere Pigneto: dopo essere stata assalita alle spalle, nel tentativo di liberarsi, la ragazza è svenuta. Al risveglio si è ritrovata tra le auto parcheggiate e senza il suo smartphone.

La 27enne aggredita al Pigneto a Roma

“Erano circa le 2.30 ed ero a pochi metri dal portone di casa, è accaduto tutto molto rapidamente, ho cercato di difendermi, ma non ce l’ho fatta”, ha raccontato la vittima a il Messaggero.

Appena ripresi i sensi, la 27enne si è diretta subito al suo appartamento e ha raccontato la vicenda alle due coinquiline.

L'aggressione si è consumata nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio nel quartiere Pigneto, a Roma

Le parole della coinquilina della vittima

“Abbiamo visto che era sconvolta, aveva il collo arrossato: abbiamo chiamato subito la polizia e un’ambulanza. Gli agenti ci hanno fatto capire che quell’uomo aveva già colpito altre volte”, ha raccontato una delle ragazze.

Non avendo visto il volto dell’aggressore, gli unici dettagli che la vittima ha potuto fornire è che era alto e magro e che indossava un giubbotto verde.

Dopo un trattamento medico sul posto da parte dei soccorritori del 118, la giovane ha ricevuto una prognosi di 5 giorni per un colpo di frusta. Poi ha presentato denuncia: attualmente è a casa e non è ancora rientrata al lavoro.

Il post sui social

Successivamente, una delle coinquiline della giovane ha pubblicato un post su Facebook per avvisare il quartiere della presenza di un delinquente capace di una simile aggressione.

Il post ha ricevuto diverse risposte, molte da parte di donne che hanno detto di aver subito un’esperienza simile nella zona. Insieme alla chef, hanno lanciato un appello alla comunità locale, cercando di organizzare corsi di autodifesa per le donne del Pigneto e la creazione di un gruppo social.

“Abbiamo aperto un gruppo WhatsApp per tenerci compagnia quando torniamo da sole a casa, si chiama ‘Al sicuro’, hanno aderito già una trentina di donne di ogni età del quartiere. In questo modo possiamo organizzare il ritorno insieme, mandare la posizione live, oppure se si passa in una strada isolata avvertire chi abita lì e chiederle di affacciarsi. Insomma, le donne del Pigneto hanno paura sì, ma non si arrendono“, ha spiegato la ragazza.