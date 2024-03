Omicidio in centro a Firenze con un ragazzo accoltellato in strada: indagini in corso, caccia all'aggressore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Omicidio a Firenze: la notte scorsa un 19enne di origine moldava è stato soccorso in strada a due passi dalla stazione, ma è poi deceduto all’ospedale di Santa Maria Nuova.

Omicidio a Firenze: cosa è successo

Stando a quanto appreso e riferito dall’agenzia ‘ANSA’, il giovane moldavo sarebbe stato accoltellato.

Sull’omicidio di Firenze ha avviato le indagini la Squadra Mobile, mentre la Polizia Scientifica ha iniziato gli accertamenti di rito. Tra le ipotesi non è esclusa quella di un’aggressione mortale legata a questioni di droga.

Il diciannovenne di origini moldave accoltellato a Firenze è stato ritrovato agonizzante in largo Alinari.

Il nodo da sciogliere nell’omicidio di Firenze

La Polizia è intervenuta poco prima dell’una di notte tra mercoledì e giovedì in largo Alinari, in centro a Firenze, dove i sanitari hanno soccorso il ragazzo.

Al momento, è ancora da chiarire se l’aggressione sia avvenuta dove il 19enne è stato trovato oppure altrove.

Fermato un gruppo di persone dopo l’omicidio di Firenze

Per l’omicidio del 19enne la Squadra Mobile avrebbe ristretto gli accertamenti a un gruppo di persone, di varie nazionalità, che sono state fermate. Tra di loro potrebbe esserci il responsabile della morte del giovane, ucciso a coltellate.

Il ‘Corriere della Sera’ ha aggiunto ulteriori dettagli: nella mattinata di giovedì sono stati portati in Questura cinque giovani.

I precedenti casi di violenza a Firenze

Non è la prima volta che episodi violenti di questo tipo avvengono nei pressi della zona di Santa Maria Novella a Firenze. L’ultimo caso in ordine di tempo risale al mese di gennaio; un 33enne algerino, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato per lesioni personali aggravate dopo aver accoltellato un 47enne romeno.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.