Accusato di aver accoltellato la fidanzata a Como: lei è gravissima, arrestato dopo aver chiamato i soccorsi

È ricoverata all’ospedale Sant’Anna di Como la 21enne che è stata accoltellata alla gola dal fidanzato e convivente, un giovane di 24 anni che subito dopo ha chiamato i soccorsi, venendo arrestato. Il ragazzo, portato in questura, ha poi aggredito un agente, ed è stato trasferito nel carcere della città lombarda.

L’aggressione in tarda serata

L’aggressione, che ha ridotto una ragazza in fin di vita, è avvenuta nella tarda serata di ieri – giovedì 12 ottobre – in un appartamento di via Nino Bixio, a Como, in Lombardia.

Stando alle informazioni fin qui raccolte, una ragazza di 21 anni, Erkia Dessi, sarebbe stata aggredita dal fidanzato e convivente, un giovane di 24 anni che l’ha colpita alla gola e in altre parti del corpo con un coltello. La coppia condivideva l’appartamento da circa un mese.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Como nella quale un ragazzo ha aggredito con un coltello da cucina la fidanzata, che ora versa in condizioni disperate

Sembrerebbe che il 24enne, in seguito all’aggressione, abbia raccolto contanti e bancomat e si sia diretto alla stazione di Como – San Giovanni, salvo poi tornare sui suoi passi e contattare i soccorsi. La polizia avrebbe trovato il giovane in stato di choc, senza che riuscisse in un primo momento a spiegare quanto accaduto.

L’arrivo della polizia e dei soccorsi

Il 24enne Michael Patellaro è stato quindi arrestato dagli agenti, che lo hanno portato in questura. Lì il giovane avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli agenti, fino ad aggredirne uno, al quale sono stati dati 5 giorni di prognosi a causa delle lesioni riportate.

Insieme alla polizia, sul luogo dell’aggressione è accorso anche il personale medico del 118, che ha prestato soccorso alla giovane vittima per circa un’ora, prima di trasportarla in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como.

La 21enne sarebbe attualmente in coma. Ricoverata nel reparto di rianimazione, le sue condizioni sono state definite gravissime e critiche dai medici.

L’arresto del 24enne

Nel frattempo Michael Patellaro, originario di Varese, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, ed è stato trasferito nel carcere di Como. Sul luogo dell’aggressione hanno poi effettuato tutti i rilievi necessari gli investigatori della Squadra Mobile e gli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno poi raccolto le testimonianze di vicini e passanti.

Pare che l’aggressione sia avvenuta in seguito ad una lite, ma questa parte della vicenda è ancora tutta da chiarire. Agli agenti, il giovane avrebbe detto di aver “combinato un guaio”. I poliziotti hanno trovato la ragazza, originaria di Vimercate, in provincia di Monza, supina sul letto, ricoperta di sangue e dei segni delle numerose coltellate ricevute.

All’interno dell’appartamento gli agenti avrebbero anche trovato l’arma che il 24enne, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe utilizzato per aggredire la vittima, un coltello da cucina.