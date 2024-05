Accoltellato e abbandonato all'ospedale di Reggio Calabria: fermato sospettato per l'omicidio, l'uomo è morto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giallo a Reggio Calabria, dove un uomo è morto dopo essere stato accoltellato e abbandonato nei giardini dell’ospedale “Morelli”. L’identità della vittima è sconosciuta: nonostante i tentativi di soccorso del personale medico, l’uomo è deceduto subito dopo essere stato ritrovato. Gli agenti delle Volanti e della squadra mobile sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini, cercando di rintracciare l’auto su cui l’uomo, di circa 40 anni, è stato trasportato all’ospedale.

Il caso si è verificato lunedì 27 maggio a Reggio Calabria. Ignoti hanno abbandonato una persona, con evidenti ferite da accoltellamento, nei pressi dell’ingresso dell’ospedale Morelli, sito in viale Europa, nella zona meridionale della città.

Nonostante i tentativi di soccorso, non è stato possibile far nulla per l’uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità e che potrebbe avere un’età apparente di circa 40 anni.

Le indagini sull’omicidio: caccia all’auto che ha lasciato la vittima in ospedale

Gli agenti delle Volanti e della squadra mobile sono intervenuti prontamente, avviando subito le indagini di rito. Sul posto presente anche la Polizia Scientifica per i rilievi necessari.

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria è stata informata e sta coordinando le indagini.

Fin dalle fasi iniziali delle investigazioni, le forze dell’ordine hanno concentrato i loro sforzi nel tentativo di individuare la vettura che ha trasportato l’uomo fino al nosocomio reggino.

La ricostruzione dell’episodio e il sospettato fermato agli imbarchi per Messina

Allo stato attuale poche sono le informazioni sulla vicenda e si ipotizzano alcune ricostruzioni. Secondo quanto evidenziato da Strettoweb, l’uomo sarebbe stato lasciato ancora in vita presso i giardini dell’ospedale, per poi morire pochi istanti dopo, malgrado siano stati effettuati alcuni tentativi di soccorso.

In base a tale versione, ad abbandonare la vittima sarebbero stati 3 uomini, che si sono poi dati alla fuga in modo rapido a bordo di una Fiat Punto, oggetto delle ricerche degli investigatori.

Proprio tale vettura, come riportato da Tgcom, sarebbe stata rinvenuta in serata dalla polizia, portando direttamente a rintracciare una persona, potenzialmente sospettata di essere coinvolta nell’omicidio.

L’uomo sarebbe quindi stato fermato presso gli imbarchi di Villa San Giovanni, zona già interessata ieri dal macabro ritrovamento di una neonata morta in uno zaino nascosto fra gli scogli.