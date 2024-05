Pluritentato omicidio a Lione dove un 27enne ha accoltellato tre persone nella metropolitana: arrestato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 27 anni, nel pomeriggio di domenica 26 maggio, ha aggredito e ferito con un coltello tre persone nella metropolitana di Lione. L’autore del gesto è successivamente stato fermato, secondo quanto si apprende dalla prefettura.

Lione, assalitore aggredisce e ferisce con il coltello tre persone nella metropolitana

Secondo le prime ricostruzioni, due delle vittime sarebbero state portate in ospedale ma non sarebbero gravi. Trasportata in ospedale anche una donna in stato di shock che ha assistito all’aggressione.

L’attacco è avvenuto tra le stazioni Debourg e Jean-Jaurès di Lione. L’assalitore è stato rapidamente arrestato dalla polizia locale.

Fonte foto: ANSA

L’indagine sul pluritentato omicidio è stata affidata alla direzione interdipartimentale della polizia nazionale (Dipn) di Lione.

Il vagone era pieno durante l’aggressione

Secondo un portavoce del servizio d’ordine della metro, il vagone era pieno al momento in cui l’uomo è entrato in azione.

Subito dopo gli accoltellamenti, ha provato a sbarazzarsi dell’arma, un coltello a scatto, che gli è poi stato trovato addosso, con un passaporto.

Due persone accoltellata all’addome, una ad un braccio

In base a quanto comunicato dal viceresponsabile della sicurezza in città Mohamed Chihi, in un post su X, l’aggressore sarebbe stato arrestato sul posto.

“Il nostro pensiero va alle tre persone ferite”, ha Chihi. I tre feriti non sarebbero in gravi condizioni.

Due di loro sarebbero stati colpiti da coltellate all’addome, il terzo ad un braccio.

Secondo le indagini, il 27enne è stato già ricoverato in passato in ospedale per disturbi psichiatrici

Preoccupazione in Francia, due settimane fa l’uccisione di due agenti

Torna a salire la preoccupazione in Francia dopo che lo scorso 14 maggio due agenti sono stati uccisi e tre sono rimasti gravemente feriti nell’assalto a un furgone della Polizia Penitenziaria al casello autostradale di Incarville, in Normandia, nel nord del Paese.

L’attacco è stato messo in atto da un commando per fare evadere Moham Amra, detenuto che stava per essere trasferito da Rouen a Evreux.

“L’attacco di questa mattina, che è costato la vita agli agenti penitenziari, è uno shock per tutti noi. La Nazione è al fianco delle famiglie, dei feriti e dei loro colleghi”. Così il presidente francese Macron dopo il tragico episodio.