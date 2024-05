Accoltellamento in strada a Genova in zona Pegli: un 28enne intubato in ospedale al Villa Scassi, è grave

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Accoltellamento a Genova nel quartiere Pegli, in prossimità della stazione ferroviaria. Un ragazzo di 28 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un’aggressione che è avvenuta nella serata del 4 maggio, ed è stato soccorso dal personale inviato dal 118. A quanto risulta, il 28enne accoltellato si trova ora ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, dove sarebbe stato sottoposto a intubazione.

Accoltellato in strada nel quartiere Pegli a Genova, il ragazzo è grave

Il caso di aggressione è avvenuto sabato 4 maggio in via Ignazio Pallavicini, nel quartiere Pegli a Genova, quando erano circa le ore 21:15.

Il ragazzo ferito è stato rinvenuto davanti a una pizzeria a breve distanza da piazza Amilcare Ponchielli, dove si trova la stazione ferroviaria, ed è apparso subito in condizioni molto gravi.

L’aggressione all’arma bianca è avvenuta in via Ignazio Pallavicini, nei pressi della stazione ferroviaria della frazione di Pegli, a Genova

L’intervento dei sanitari e i soccorsi

Il giovane, di 28 anni, presentava ferite compatibili con un’aggressione con arma da taglio. Sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Verde di Sestri Ponente e l’automedica Golf 4.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 28enne è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, a Sampierdarena, in codice rosso. Nella notte il ragazzo sarebbe stato sottoposto a intubazione.

Le indagini della polizia sull’aggressione

La Polizia è al lavoro per indagare sull’aggressione, dopo essere intervenuta con diverse volanti sul luogo dell’evento. La persona che ha aggredito il 28enne è attualmente ignota e ha fatto perdere le proprie tracce.

Grazie alla presenza di diverse telecamere nella zona, gli investigatori avranno a disposizione preziosi elementi per condurre le indagini e fare luce sull’accaduto.

Allo stato attuale non sono stati ancora forniti elementi utili a delineare le motivazioni dell’episodio, culminato con l’accoltellamento del 28enne.

Tutte le ipotesi sono al vaglio, dalla possibile lite fuori dal locale, nei pressi del quale il giovane è stato rinvenuto, all’eventualità di un’aggressione a scopo di rapina.

Mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire la vicenda, continua a crescere la preoccupazione dei cittadini del ponente per il vertiginoso aumento di episodi di violenza. Il ricordo torna rapidamente ad alcuni mesi fa, quando non molto distante da Pegli venne brutalmente assassinato Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla.