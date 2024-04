A Carbonia in Sardegna incidente tra due auto sulla SS126: uomo e donna feriti in codice rosso dopo l'urto

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Grave incidente a Carbonia in Sardegna tra due auto sulla SS126, in cui sono rimasti seriamente feriti un uomo e una donna. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso dopo l’urto tra le vetture avvenuto questo pomeriggio, mercoledì 17 aprile, scontro le cui cause sono ancora da accertare. La Statale è rimasta chiusa per oltre un’ora con pesanti disagi al traffico.

Due feriti nell’incidente tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi mercoledì 17 aprile sulla SS126 a Carbonia, in Sardegna, trasportati in ospedale in codice rosso.

L’urto, verificatosi al chilometro 16 della Statale, ha coinvolto due vetture che, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbero scontrate frontalmente.

Carbonia, sud della Sardegna, dove si è verificato l’incidente tra due auto sulla SS126 con due feriti

I conducenti sono stati trasportati entrambi in codice rosso all’ospedale. L’uomo è stato portato al Sirai di Carbonia dal team di Sulcis Emergenze, mentre per la donna è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso con trasporto d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Traffico bloccato a Carbonia per l’incidente tra due auto sulla SS126

Il traffico sulla SS126 è stato bloccato per oltre un’ora a causa dell’incidente tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi mercoledì 17 aprile a Carbonia, in Sardegna.

L’urto ha coinvolto due vetture, una Alfa Romeo 147 e una Ford Fiesta, i cui conducenti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, quest’ultima in elisoccorso.

A Carbonia autorità sul posto per soccorrere i feriti e gestire il traffico dopo l’incidente tra due auto

Le autorità si sono immediatamente recate sulla SS126 a Carbonia dove si è verificato l’incidente che ha coinvolto due auto e causato due feriti trasportati in codice rosso in ospedale.

Sulla Statale sono infatti intervenuti gli agenti della polizia locale di Carbonia, i carabinieri di Nuxis e la polizia di Carbonia per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Misericordia.

