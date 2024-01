55enne trovato morto in casa a Pavullo vicino Modena, era scomparso da giorni: non si esclude l'omicidio

È stato trovato morto in casa ad Acquabuona, una frazione di Pavullo nel Frignano in provincia di Modena, il 55enne di cui non si avevano notizie da giorni. Gli inquirenti sono già al lavoro per risalire alle cause della morte e alle circostanze in cui collocarla, e non escludono la possibilità di un omicidio. Le prime indiscrezioni consentono informazioni ancora frammentarie.

Pavullo, 55enne trovato morto in casa

Come detto in apertura, le circostanze della morte del 55enne non sono ancora chiare. Dalle prime indiscrezioni il cadavere è stato rinvenuto in una casa di proprietà.

Come precisa ‘Gazzetta di Modena’, tuttavia, l’uomo risultava residente Fiorano, sempre in provincia di Modena.

Non è dato sapere se il corpo presentasse ferite, né in quale posizione sia stato rinvenuto.

Secondo le prime indiscrezioni, il cadavere del 55enne è stato rinvenuto nel pomeriggio di sabato 20 gennaio 2024 e gli inquirenti non escludono la pista dell’omicidio.

Sul caso indagano i carabinieri, come scrive ‘Modena in Diretta’.

La scomparsa alcuni giorni prima

Secondo gli organi di stampa locale e internazionale, alcuni giorni prima del rinvenimento qualcuno avrebbe denunciato la scomparsa del 55enne.

Si tratterebbe di un italiano, che in quel momento si trovava nella sua seconda casa.

Ritrovato cadavere il corpo di Andreea Rabciuc

Nelle stesse ore è stato rinvenuto il cadavere di una donna, e secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di Andreea Rabciuc, la 27enne di origine romena scomparsa da Jesi (Ancona) nel 2022.

Andreea era svanita nel nulla il 12 marzo di quell’anno dopo aver litigato con il fidanzato Simone Gresti, fino ad ora l’unico indagato dalla Procura di Ancona.

Il cadavere è stato rinvenuto in un casolare tra Jesi e Montecarotto, poco distante dal luogo della scomparsa. Il corpo indossava gli stessi indumenti con i quali era stata vista Andreea prima di allontanarsi.

La conferma ufficiale sull’identità del corpo non è ancora arrivata, ma gli inquirenti non avrebbero dubbi: quella donna trovata morta e in avanzato stato di decomposizione sarebbe Andreea, morta nelle ore immediatamente successive alla sua scomparsa.