Coppia trovata morta in casa a Corbetta vicino Milano: la moglie avrebbe ucciso il marito per poi suicidarsi

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia nel Milanese. Due coniugi sono stati trovati morti nella loro casa a Corbetta, sul corpo segni di coltellate. L’ipotesi prevalente degli investigatori è quella dell’omicidio-suicidio: la moglie avrebbe ucciso il marito per poi togliersi la vita.

Marito e moglie trovati morti a Corbetta

L’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica 5 novembre quando il figlio 24enne della coppia è rientrato a casa a Corbetta (Milano), in un appartamento in via Piave.

Come riporta il Corriere della Sera, il giovane ha trovato i corpi privi di vita del padre e della madre, 54 anni lui e 47 lei, nella loro camera da letto. Vicino ai cadaveri un coltello sporco di sangue.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia a Corbetta, in provincia di Milano

Il 24enne ha chiamato il 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due coniugi.

Le indagini: ipotesi omicidio-suicidio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e del nucleo investigativo di Milano, assieme al personale della scientifica.

Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e le ultime ore di vita della coppia. Al momento l’ipotesi privilegiata dagli investigatori è quella dell’omicidio-suicidio.

Secondo una primissima ricostruzione, la donna avrebbe ucciso il marito a coltellate, probabilmente nel sonno, per poi togliersi la vita con lo stesso coltello. Il corpo dell’uomo è stato trovato sul letto, in pigiama e ancora sotto le coperte, la moglie accanto a lui. La tragedia si sarebbe consumata nella notte o nella prima mattinata.

La donna avrebbe tentato il suicidio in passato

Nel passato dei due – lei casalinga di origini liguri, lui muratore calabrese – non risulterebbero episodi violenti o interventi delle forze dell’ordine. Sembra però che la 47enne, in cura per problemi psichici, avesse in passato tentato il suicidio.

Da quanto emerso sembra che i rapporti tra marito e moglie negli ultimi tempi fossero diventati burrascosi e i due stessero meditando una separazione. La coppia aveva due figli: il 24enne che li ha trovati morti e una ragazza che convive con il fidanzato.