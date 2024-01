Andreea Rabciuc forse è stata trovata morta: un corpo è stato rinvenuto in un casolare a Montecarotto

Apparterrebbe ad Andreea Rabciuc il corpo trovato in aperta campagna, in un casolare tra Jesi e Montecarotto in provincia di Ancona. Le spoglie, in avanzato stato di decomposizione, sono state rinvenute attorno alle 16:00 di sabato 20 gennaio.

Si attende la conferma ufficiale

Per la conferma occorrerà attendere ulteriori accertamenti, ma i carabinieri (anche in base agli indumenti trovati sui resti) ritengono che si tratti proprio della 27enne romena scomparsa il 12 marzo 2022.

Al momento della scomparsa, Andreea Rabciuc indossava un giubbino bianco, una felpa grigia con una stampa di Tom & Jerry, dei jeans con stampata la stessa immagine e un paio di scarponcini neri. La ragazza si era portata uno zainetto di colore verde fluo.

Il posto è stato raggiunto dal magistrato che coordina le indagini e dal medico legale che effettuerà l’esame sulla salma.

Le circostanze della scomparsa

Nella notte del 12 marzo del 2022, Andreea Rabciuc partecipò a una cena insieme al fidanzato e ad altri due amici.

Secondo la ricostruzione, dopo un litigio con il fidanzato la giovane si allontanò a piedi all’alba da un casolare nelle campagne di Moie, dove era parcheggiata una roulotte.

Andreea Rabciuc avrebbe dimenticato di portare il cellulare con sé. Il luogo in cui si tenne l’incontro non è lontano da quello del ritrovamento.

L’allora fidanzato, Simone Gresti, è stato l’unico indagato dalla procura di Ancona per la scomparsa di Andreea.

La denuncia della scomparsa venne fatta dalla madre della ragazza, che non riusciva a contattarla al telefonino.

Se quelli ritrovati sono i resti di Andreea Rabciuc significherebbe che la ragazza è morta la sera stessa della sua scomparsa.

Zona passata al setaccio

Negli ultimi mesi i carabinieri hanno passato al setaccio la zona, ispezionando palmo a palmo campi coltivati, zone incolte, casolari dismessi, pozzi e laghetti.

Il giallo dei messaggi cancellati

Simone Gresti ha partecipato alla trasmissione Chi l’ha visto? insieme al suo avvocato.

Fra i vari punti toccati durante la puntata, c’è stato quello dei messaggi scomparsi dal cellulare della giovane.

“La vedevo che scriveva messaggi, ma li avrà cancellati oppure avrà utilizzato un’altra applicazione”, ha detto Gresti a riguardo.

“Mia figlia mi ha chiamato alle 4:20 di notte, mi ha scritto che era finita nei guai per colpa sua e aveva dei problemi”. Così ha raccontato a Chi l’ha visto? Marcel Rabciuc, il padre di Andreea.