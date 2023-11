45enne si costituisce, ha investito un pedone a Milano: la vittima è in ospedale in gravi condizioni

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Intorno alle 3 di notte un pedone è stato investito a Milano. La polizia locale ha iniziato a indagare, ma l’uomo che ha causato l’incidente risultava fuggito senza aver lasciato tracce e senza soprattutto aver prestato soccorso alla vittima. Nella giornata un 45enne si è presentato alle forze dell’ordine per costituirsi come responsabile. La vittima, nel frattempo, è in gravi condizioni in ospedale.

I fatti

Un pedone stava attraversando la strada quando è stato investito. La vittima dell’incidente, un 38enne, era a piedi su via Morgantini, angolo piazzale Melozzo da Forlì nella periferia di Milano, intorno alle tre di notte.

L’uomo alla guida della vettura si è dato inizialmente alla fuga, tanto che la polizia locale aveva dato il via alla ricerca del pirata della strada. Nella giornata però un uomo di 45 anni si è costituito come responsabile del grave incidente, prendendosi le responsabilità del gesto e il mancato soccorso.

Incidente grave nella periferia di Milano, in via Morgantini

Pirata della strada si autodenuncia

Il pirata della strada, che si è dato alla fuga nella notte dopo l’incidente (non è l’unico, anche un giovane alla guida senza patente è fuggito dopo aver causato un morto e due feriti), si è costituito. Si tratta di un uomo di 45 anni residente a Milano.

Si è presentato ai Carabinieri nel pomeriggio e ha dato la sua versione dei fatti. Si apprende che il pedone non era sulle strisce al momento dell’incidente. Il racconto del coinvolto nell’incidente è al vaglio delle autorità, che dovranno valutare e confermare le conseguenze legali dell’incidente.

Pedone in gravi condizioni

L’uomo investito, un 38enne della periferia di Milano, non si trovava sulle strisce pedonali (a differenza del 70enne investito e ucciso a Bari) e potrebbe quindi aver attraversato senza essere notato dall’uomo alla guida. Si indaga sulle dinamiche per valutare le responsabilità, anche se la fuga e l’assenza di soccorso immediato potrebbe essere un’aggravante.

Intanto la vittima dell’incidente si trova ricoverata in ospedale. Secondo quanto riportato dai medici che lo hanno preso in carico, l’uomo è in gravi condizioni.