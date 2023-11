Incidente mortale a Lamezia Terme, Giuseppe Dattilo muore dopo l'arrivo in ospedale: stava rientrando a casa

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane. Questa volta a perdere la vita è stato un uomo di 70 anni: il pensionato, Giuseppe Dattilo, è morto dopo il suo arrivo in ospedale. È stato condotto lì dopo essersi scontrato con un’auto a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Lo scontro tra le due auto

Il terribile incidente si è verificato nella serata di sabato 11 novembre. Stando alle informazioni disponibili, il 70enne si trovava a bordo di una Fiat 500 d’epoca quando si è scontrato con un altro veicolo.

In particolare, pare che l’uomo stesse percorrendo un’arteria di Nicastro (precisamente il sinistro sarebbe avvenuto in via Salvatore Raffaele) quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrato con un’Audi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove si è verificato l’incidente mortale

Lo scontro tra i due veicoli, riporta il ‘Quotidiano del sud‘, sarebbe avvenuto nel momento in cui il 70enne a bordo della sua Fiat 500 stava per eseguire una svolta per entrare nel cancello del palazzo dove abitava.

È in quel momento che la sua auto sarebbe stata travolta dal veicolo proveniente dalla direzione opposta.

L’arrivo dei soccorsi e la morte in ospedale

Stando alle informazioni disponibili, sembra che l’uomo a bordo dell’Audi si sia fermato subito dopo l’impatto per chiamare i soccorsi, ma per il 70enne non ci sarebbe stato niente da fare.

Sul posto, infatti, è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato l’uomo nell’ospedale di Lamezia Terme dove però sarebbe morto poco dopo il suo ricovero.

Sul luogo dell’incidente, inoltre, sono anche intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a eseguire i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Gli altri incidenti mortali della stessa giornata

Quello verificatosi a Lamezia Terme è solo l’ennesimo incidente mortale che si consuma sulle strade italiane. Nella notte un ciclista di 22 anni è morto in provincia di Latina dopo essere stato travolto da un camion.

Un altro tragico incidente, poi, si è verificato all’alba di domenica 12 novembre sulla Statale Val D’Agri a Missanello dove è morto un 25enne. Per cause ancora da chiarire, l’auto guidata dalla vittima si sarebbe ribaltata sul manto stradale.

E, ancora, sempre all’alba si è registrata un’altra giovane vittima. Si tratta del 20enne Daniele Bassi, morto a Calvatone (in provincia di Cremona) in un incidente lungo la statale 10: la sua auto è uscita di strada, ha sfondato una recinzione e si è ribaltata.