Violento incidente sulla Ss387: un giovane morto e due feriti, scappato l’amico che guidava senza patente

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Ancora un incidente mortale sulle strade della Sardegna. Nella notte, sulla Strada Statale 387, all’altezza di Soleminis, una Bmw con quattro ragazzi a bordo è finita contro il guard rail. Morto un 32enne nello schianto, fuggito l’amico alla guida, che era senza patente.

L’incidente a Soleminis

L’incidente nel quale ha perso la vita un 32enne è avvenuto intorno alle 4 del mattino di domenica 12 novembre, lungo la Strada Statale 387, all’altezza del territorio di Soleminis, piccolo comune della provincia del Sud Sardegna, a poco meno di 20 km da Cagliari.

Secondo le prime informazioni la vettura sulla quale viaggiavano quattro amico, che procedeva in direzione Cagliari, è uscita da sola fuori strada, dopo aver perso aderenza con l’asfalto, andando a sbattere contro il guardrail.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Come riportato da Unione Sarda erano quattro le persone a bordo dell’automobile, quattro amici, con il proprietario, il 28enne Nicola Dessì, che era seduto dietro, mentre alla guida c’era una persona sprovvista di patente, al momento irrintracciabile.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono accorsi il personale del servizio di emergenza urgenza del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Dolianova, coadiuvati dai colleghi delle stazioni di Donori e Dolianova.

Per il giovane seduto nel sedile passeggero, il trentaduenne di Dolianova Daniele Picciau, il personale medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Il ragazzo è probabilmente morto sul colpo.

I due ragazzi seduti dietro sono invece stati stabilizzati, e sono poi stati trasportati all’ospedale Brotzu di Cagliari e al Policlinico di Monserrato, ma non si hanno ancora notizie certe riguardo le loro condizioni di salute.

Conducente in fuga

I carabinieri hanno da subito notato l’assenza della quarta persona dal luogo dell’incidente: potrebbe trattarsi di un 38enne, che si trovava alla guida della vettura pur essendo sprovvisto di patente.

L’uomo sarebbe scomparso dalla scena dell’incidente subito dopo che il mezzo è uscito fuori strada, ed è al momento irreperibile: i militari non hanno trovato nessuna traccia di lui né presso la sua abitazione né nelle strutture sanitarie e guardie mediche.

I carabinieri, che hanno comunque effettuato sul posto tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, sono sulle sue tracce.