Zuckerberg come Musk, "spunta blu" a pagamento su Facebook e Instagram, l'annuncio di Meta: cosa cambia

Mark Zuckerberg come Elon Musk. Meta, l’azienda proprietaria di Facebook e Instagram, è pronta a lanciare un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di “verificare” la loro identità.

L’annuncio di Meta

L’annuncio lo ha dato lo stesso Mark Zuckerberg su Facebook. Con 11,99 dollari al mese – 14,99 dollari se acquistato tramite l’app iOS – Meta Verified permetterà agli utenti di “autenticare il proprio account con un documento, avere una spunta blu, avere protezione extra contro i furti di identità e accesso rapido all’assistenza” ha scritto Zuckerberg.

Come riporta l’agenzia Ansa, Zuckerberg ha precisato che il servizio a pagamento sarà accessibile solo a chi ha più di 18 anni e che non ci sarà nessun cambiamento per chi ha già un account verificato su Facebook o Instagram.

Il debutto è previsto per questa settimana e i palcoscenici di prova saranno Australia e Nuova Zelanda.

Le difficoltà di Zuckerberg

“Stiamo cambiando il significato del badge blu per concentrarci sull’autenticità in modo da poter estendere l’accesso alla verifica a più persone”, ha affermato un portavoce di Meta.

“Visualizzeremo il conteggio dei follower in più punti in modo che le persone possano distinguere quali account sono personaggi pubblici importanti tra gli account che condividono lo stesso nome”.

Come ricorda l’Ansa, l’annuncio di Meta arriva dopo le difficoltà economiche che l’azienda della Silicon Valley si è trovata ad affrontare nell’ultimo periodo. A novembre avevano perso il posto 11 mila impiegati, il 13% del totale.

Facebook come Twitter

Twitter ha rilanciato il proprio servizio “Twitter Blue” a dicembre e assegna le “spunte” di diversi colori diversi per differenziare gli account: spunte oro per le aziende, grigie per enti governativi e altre organizzazioni e spunte blu per gli individui, indipendentemente dal fatto che siano o meno celebrità.

