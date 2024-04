A Palermo un ladro ha rubato un mezzo dell'Amat: operaio scaraventato fuori dal veicolo in corsa, ha fratture

A Palermo una squadra di operai dell’Amat (Azienda municipalizzata auto trasporti) era al lavoro nel quartiere Cep per il rifacimento della segnaletica a terra. Mentre un dipendente si trovava nel cassone del furgone, un ladro ha messo il moto il mezzo ed è partito.

Operaio sbalzato dal furgone in corsa

La squadra di operai si occupava della segnaletica per le postazioni dei disabili e stava eseguendo un lavoro nei pressi di una scuola in via Filippo Paladini a Cruillas. Erano le 2:30 del mattino quando il ladro è entrato nel furgone e lo ha rubato.

Il dipendente che si trovava in piedi sul cassone è stato sbalzato fuori e ha violentemente sbattuto sull’asfalto. L’uomo è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia con ferite e fratture.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il cerchio indica la zona dove è avvenuto il furto.

Ferite più lievi per un altro operaio che si trovava su una scaletta. Qualche ora dopo i carabinieri hanno ritrovato il furgone non lontano, in via Bronte, svuotato da tutti gli attrezzi.

Il commento del sindaco Roberto Lagalla

“I fatti che si sono registrati stanotte nel quartiere Cep ai danni di una squadra dell’Amat impegnata nel rifacimento delle strisce pedonali sono di estrema gravità. Esprimo ferma condanna di quanto accaduto con l’auspicio che possano, al più presto, essere individuati i responsabili”, ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Al dipendente Amat rimasto ferito in questo episodio e agli autisti dell’Amat che negli ultimi sono stati vittime di aggressione sui mezzi vanno la mia vicinanza e la mia solidarietà”, ha aggiunto il primo cittadino.

Il commento del presidente dell’Amat

“Questi episodi di furti e aggressioni sono in aumento, non vorrei che mai si arrivasse a qualcosa di tragico. Ogni furto e ogni aggressione, compresa l’ultima all’autista da parte di un branco di ragazzini, è stata segnalata e denunciata”, ha commentato Giuseppe Mistretta, presidente dell’Amat.

Il riferimento di Mistretta è all’aggressione recentemente subita da un autista dell’Amat alla guida di un autobus notturno. L’uomo è stato preso a pugni da un gruppo di giovani in zona Tommaso Natale. Nelle settimane precedenti si erano verificate altre aggressioni ai danni dei conducenti e sassaiole contro i mezzi Amat.