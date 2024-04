Scopre la figlia 15enne a letto con il fidanzato e li aggredisce: denunciato per violenza un padre a Palermo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nella mattinata di domenica 14 aprile un uomo è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia. È stato trovato dai vicini mentre aggrediva e picchiava la figlia 15enne e il suo fidanzato, dopo averli visti a letto insieme. È successo nel quartiere Pallavicino di Palermo.

Violenza sulla figlia 15enne a letto col fidanzato

Sono stati i vicini di casa, domenica mattina, ad allertare le forze dell’ordine nel quartiere Pallavicino, a Palermo.

I dirimpettai sono stati spaventati dai rumori e dalle urla provenienti dall’appartamento: al suo interno scoperto il padre ad aggredire la figlia di 15 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe entrato in camera della ragazza dove l’avrebbe trovata in atteggiamenti inequivocabili insieme al fidanzatino.

A questo punto l’uomo avrebbe afferrato un oggetto contundente iniziando a picchiare gli adolescenti, con colpi anche alla testa.

Le due vittime sono state trasportate all’ospedale di Villa Sofia, arrivati al pronto soccorso in codice rosso e in seguito ricoverati.

Entrambi riportano lesioni su tutto il corpo e alla ragazza è stato diagnosticato anche un trauma cranico e un profondo taglio al piede.

Denunciato un uomo a Palermo

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia San Lorenzo che hanno acquisito i referti medici e ascoltato la ragazza, assistita in ospedale dalla madre.

L’uomo è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia e sono state attivate le procedure previste per i casi di codice rosso.

Non è chiaro se il padre fosse a conoscenza della presenza del ragazzo in camera della figlia o se questo si fosse intrufolato in casa di nascosto.