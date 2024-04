Ladro tenta rapina a Castiglione del Lago ma la titolare lo colpisce con la scopa: 41enne fuggito dal negozio

Un ladro ha fatto irruzione in un negozio di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, brandendo un’arma improvvisata. La rapina, però, non è andata come si aspettava: la titolare ha impugnato una scopa e ha contrattaccato mettendo in fuga l’uomo, non prima però di avergli assestato diversi colpi sulla testa.

Rapinatore messo in fuga a colpi di scopa

L’accusato è un 41enne del posto che lo scorso 28 marzo si sarebbe introdotto nell’esercizio commerciale con volto coperto e impugnando un oggetto di ferro di circa 30 centimetri.

L’uomo pretendeva l’incasso, ma è stato affrontato dalla titolare del negozio che, armata di scopa, l’ha colpito sulla testa a più riprese, aiutata dalla madre che nel frattempo è stata richiamata dal trambusto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Castiglione sul Lago è un comune di poco più di 15.000 abitanti della provincia di Perugia in Umbria. La cittadina si affaccia sulla riva occidentale del lago Trasimeno.

Durante la sua fuga, l’uomo non è passato inosservato: l’attenzione di diversi passanti è stata attirata dalle urla delle due donne.

Grazie alle testimonianze rese dalle donne ai carabinieri e grazie ai video girati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in negozio, il goffo rapinatore è stato presto identificato.

L’uomo era già in carcere per un altro reato

Nella mattinata di sabato 20 aprile i militari gli hanno così notificato un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Perugia. Il provvedimento restrittivo è stato emanato in considerazione del rischio di reiterazione del reato e visti i gravi indizi di colpevolezza.

Il provvedimento gli è stato notificato nel locale carcere di Capanne, dal momento che l’uomo era già detenuto a seguito di una condanna definitiva a quattro mesi di reclusione per lesioni personali e abuso dei mezzi di correzione per fatti avvenuti nel 2017.

Altri casi

Di tanto in tanto la cronaca racconta casi di ladri messi in fuga a colpi di scopa. Nell’agosto del 2023 il parroco della chiesa Sacra Famiglia di Frosinone venne svegliato da alcuni rumori. Entrato nei locali della chiesa trovò uno sbandato che cercava di rubare le offerte e lo mise in fuga brandendo una scopa.

Andò peggio a un uomo di Ciconia (Orvieto), che tornando a casa insieme alla moglie attorno a mezzanotte trovò un ladro nella sua abitazione. Lo mise in fuga brandendo la scopa, ma il malintenzionato riuscì comunque a sottrarre 400 euro.