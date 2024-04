Corre in auto a quasi 200 km/h a Napoli in galleria Vittoria e posta video sui social: "Patente da stracciare"

Sfreccia a 200 km/h dentro la galleria Vittoria di Napoli e registra un video per i social: un documento creato appositamente per far parlare di sé specialmente sui social, ma il materiale è arrivato anche al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha riproposto il filmato sui suoi canali per segnalare e denunciare il fatto.

Borrelli, che da sempre si fa portavoce dei problemi della città partenopea, precisa che l’anonimo automobilista ha sfrecciato lungo la galleria Vittoria e in via Chiatamone, strade “che avrebbero limiti di velocità anche di 30 chilometri all’ora”. A tal proposito il deputato ricorda la morte di Michele Angelillo, il 36enne travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva la galleria Laziale a bordo del suo scooter.

Borrelli, dunque, commenta: “Resto sgomento di fronte a tanta incoscienza, irresponsabilità e perseveranza. A queste persone va stracciata la patente a vita. I video sui social tornino utili alla polizia postale per risalire ai pirati della strada”.

Infine, il deputato si scaglia contro il nuovo codice della strada: “Bisogna mettere la parola fine alla mattanza che quotidianamente si consuma nelle nostre strade e non è certo con le scellerate norme del nuovo codice della strada che otterremo risultati concreti”.