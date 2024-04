Il generale Roberto Vannacci candidato con la Lega alle Europee, ora è ufficiale: l'annuncio di Salvini

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Il generale Roberto Vannacci sarà candidato con la Lega alle prossime elezioni Europee. La conferma ufficiale arriva da Matteo Salvini con l’annuncio nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 aprile, nel corso della presentazione del suo libro a Milano. “Un uomo di valore che porterà le sue battaglie di libertà insieme alla Lega al Parlamento Europeo”, ha detto il vicepremier.

Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Savini annuncia la candidatura del generale Roberto Vannacci alle prossime elezioni Europee nelle liste del suo partito.

“Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento Europeo”, ha detto Salvini in occasione della presentazione del suo libro a Milano.

Gli italiani nelle liste della Lega in tutti i collegi, ha aggiunto il vicepremier, potranno “scegliere anche il generale Vannacci, in nome della libertà e del patriottismo”.

Le parole del generale Roberto Vannacci candidato alle Europee dopo l’annuncio di Salvini

Dopo l’annuncio di Salvini che lo ha ufficializzato come candidato della Lega alle Europee, il generale Roberto Vannacci conferma quanto affermato dal vicepremier.

“Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione”, ha dichiarato Vannacci all’agenzia ANSA.

“Sarò un candidato indipendente“, ha evidenziato il generale, “che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega“.

Chi è il generale Vannacci candidato alle elezioni Europee con la Lega

Roberto Vannacci è un militare italiano, divenuto popolare nell’estate 2023 per il libro “Il mondo al contrario” scatenando le polemiche per i suoi contenuti, bollati come omofobi e razzisti.

L’Ufficio Disciplina dello Stato Maggiore ha sospeso Vannacci dall’incarico per 11 mesi dopo il procedimento disciplinare nei suoi confronti.

A marzo ha pubblicato il libro “Il coraggio vince”, in cui ripercorre la sua vita e alcuni momenti vissuti dopo l’uscita della prima pubblicazione.

La candidatura alle Europee del generale Roberto Vannacci era stata fortemente sponsorizzata da Matteo Salvini, causando nelle ultime settimane importanti spaccature all’interno della Lega.