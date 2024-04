Ilaria Salis spiega perché si è candidata alle elezioni Europee con Avs in una lettera: "Sono in un buco nero"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Ilaria Salis, candidata alle prossime elezioni Europee con Avs, in una lunga lettera letta in conferenza stampa alla Camera, ha spiegato i motivi che l’hanno portata ad accettare la proposta dei leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Perché Salis ha accettato di essere candidata

Nella missiva Salis fa sapere di aver accettato dopo notti insonni e settimane di riflessioni “per trasformare questa mia sfortunata vicenda in qualcosa di costruttivo per la tutela dei diritti fondamentali”.

“Non è mia intenzione sottrarmi al procedimento in cui sono imputata, ma difendermi nel processo nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di proporzionalità e della presunzione di innocenza” ha fatto sapere Salis.

La maestra, sottolineando di sapere di non essere un caso unico né eccezionale, ha però evidenziato una fortuna: “Non essere tata dimenticata“.

Salis e il buco nero

Nella lunga lettera letta alla Camera al cospetto di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, e del padre Roberto Salis, Ilaria si è però detta certa di una cosa: “La mia storia è ben lontana da un epilogo”.

“Sono immensamente grata per tutto quello che si sta facendo per me. Davanti a me mesi, forse anni, in questo buco nero. Non è mia intenzione di sottrarmi al processo, ma difendermi nel processo nel rispetto dei diritti fondamentali” ha fatto sapere, dribblando ogni polemica.

Roberto Salis, al centro, con Angelo Bonelli a sinistra e Nicola Fratoianni a destra

Fratoianni e la candidatura di Salis

E Nicola Fratoianni, parlando della candidatura della maestra in carcere in Ungheria, ha sottolineato: “Abbiamo scelto di candidare Salis a capolista nel nordovest, perché il collegio del nordovest è quello in cui supereremo la soglia di sbarramento, quello che immediatamente determina una elezione. Noi ci impegneremo affinché Ilaria Salis sia eletta e affinché questa elezione contribuisca a chiudere il ciclo infernale in cui è finita”.

Rispondendo ai giornalisti sulla richiesta di un confronto Salis-Vannacci, avanzata dal leader della Lega Matteo Salvini, risponde: “Venga Salvini a fare il confronto. Immaginare di proporre un dibattito fra Vannacci a una persona che non può fare campagna elettorale è offensivo e conferma il livello infimo di una figura che fa il vice presidente del Consiglio. Ci vorrebbe un po’ di rispetto”.