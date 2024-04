Ilaria Salis candidata alle elezioni Europee con Alleanza Verdi e Sinistra italiana (Avs): l'indiscrezione

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dal carcere al Parlamento europeo. Ilaria Salis avrebbe accettato di diventare la candidata di Alleanza Verdi e Sinistra italiana (Avs), soggetto politico guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, per le elezioni Europee. Il leader dei Verdi, però, ha smentito l’indiscrezione del Foglio.

L’indiscrezione del Foglio su Ilaria Salis candidata alle elezioni Europee

Secondo quanto riferito dal Foglio, che cita fonti di Sinistra italiana e di Governo, le sarebbe stato riservato un posto da capolista del Nord Ovest.

Dovrebbe essere il corpo diplomatico italiano ad autenticare oggi la firma dell’insegnante, attualmente detenuta in carcere in Ungheria, per l’accettazione della candidatura.

Fonte foto: ANSA Angelo Bonelli (sinistra) e Nicola Fratoianni (destra), i leader di AVS

La smentita di Angelo Bonelli di AVS

Angelo Bonelli di AVS, ospite de L’aria che tira su La7, ha smentito la candidatura di Ilaria Salis alle prossime Europee.

Le parole dell’avvocato di Ilaria Salis

Eugenio Losco, l’avvocato milanese che in Italia segue Ilaria Salis ed era presente anche all’ultima udienza celebrata in Ungheria, interpellato dall’Adnkronos ha dichiarato che:

“Non so se Ilaria Salis ha scelto di candidarsi, se così fosse è una scelta personale che rispetto”.

Le voci sulla candidatura col Pd

Settimane fa si erano fatte insistenti le voci di una candidatura di Ilaria Salis alle elezioni Europee col Pd.

Il 3 aprile, però, Elly Schlein aveva discusso della possibilità col padre della detenuta, Roberto: quest’ultimo aveva espresso forti dubbi circa la candidatura coi dem.