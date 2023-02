Elon Musk, polemiche per il tweet in italiano su Starlink: Twitter diviso tra i detrattori e i fan del sistema

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Elon Musk ha scritto un tweet in italiano facendo impazzire il web e gli appassionati di tecnologia. Il magnate ha infatti annunciato nella nostra lingua l’arrivo nella Penisola di una delle sue creazioni.

Elon Musk scrive un tweet in italiano: l’annuncio per Starlink

Su Twitter, il social che Elon Musk ha di recente acquistato con una discussa manovra, ha infatti scritto che Starlink è ora “disponibile in Italia”.

Starlink è “la prima e più grande costellazione satellitare al mondo”, che orbita attorno alla terra per fornire internet a banda anche nelle aree più remote del pianeta.

Il tweet ha scatenato una mole impressionante di utenti del social network, che si sono divisi tra sostenitori di Elon Musk e detrattori del sistema di satelliti.

Che cos’è Starlink e a cosa serve la connessione satellitare

Starlink offre un servizio diverso rispetto ai classici provider di connessione internet e telefonia fissa.

Il vantaggio principale è quello di poter utilizzare una connessione ad alta velocità anche nelle aree più remote del mondo, tanto che Elon Musk ha inviato diversi kit in Ucraina dopo l’inizio della guerra.

L’imprenditore ha infatti pensato a questo sistema proprio per raggiungere le parti del globo in via di sviluppo o interessati da disastri e guerre, dove le infrastrutture telefoniche non sono presenti o sono state danneggiate.

Singolare dunque il fatto che l’Italia sia stata considerata dall’imprenditore come una delle “regioni più rurali e isolate del mondo”, come riporta la pagina condivisa dal patron di Starlink.

Polemiche per il prezzo di Starlink di Elon Musk

E se da una parte tanti fan di Elon Musk attendevano con ansia l’arrivo del suo set di connessione satellitare Starlink, dall’altra c’è chi ne critica il prezzo, molto alto rispetto ai competitor.

Il kit base, con tutto il necessario per connettersi alla rete in pochi minuti, prevede l’antenna satellitare con la base, il router WiFi, i cavi. Costa ben 450 euro, ai quali aggiungere 50 euro al mese di abbonamento.

Il costo mensile è quindi il doppio rispetto ad altri sistemi simili già presenti in Italia, anche se, assicurano gli utenti di Twitter, il servizio di Starlink sarebbe nettamente superiore e più affidabile.

Insomma, anche con un solo breve annuncio in italiano, Elon Musk è riuscito ancora una volta a creare polemiche e dividere il web.