Sciopero treni da sabato 23 a domenica 24 novembre, quali sono quelli garantiti e come chiedere il rimborso

Per le giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre è previsto uno sciopero dei treni. Ma quali sono quelli garantiti e come si può chiedere il rimborso?

Sciopero dei treni sabato 23 e domenica 24 novembre

Lo sciopero dei treni per il weekend del 23 e 24 novembre è stato comunicato da Fs e confermato dal sindacato Ubs. Nella nota di Fs si legge: “Dalle ore 21 di sabato 23 alle ore 21 di domenica 24 novembre 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione“.

Nel comunicato, a proposito del rimborso del biglietto, si legge: “I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

La sigla sindacale, in una nota, ha spiegato che l’agitazione coinvolgerà “tutto il personale delle società del gruppo e delle altre aziende che lavorano nel settore ferroviario sul territorio nazionale”.

Sciopero dei treni nelle giornate del 23 e 24 novembre.

Come chiedere il rimborso a Trenitalia e FS

È possibile chiedere il rimborso dal termine del viaggio ed entro 12 mesi da quando si è verificato il ritardo del treno. Per quanto riguarda Trenitalia è possibile presentare la domanda direttamente dalla propria area riservata se si è acquistato online, ricercando il biglietto, oppure compilare il modulo web sul sito. Inoltre è possibile anche rivolgersi alle biglietterie presenti in stazione, al call center o all’agenzia di viaggio che ha emesso i titoli di viaggio.

Per quanto riguarda Italo non è necessario richiedere il rimborso per il ritardo del treno da 60 minuti in su dal momento che viene riconosciuto in automatico entro 30 giorni. L’importo è erogato tramite voucher, Credito Italo o, per gli iscritti al programma Italo Più, sul Borsellino Italo. Per convertire in denaro il buono è necessario presentare un’ulteriore richiesta online. L’importo verrà inviato via bonifico entro 30 giorni dalla domanda.

I treni di Trenitalia garantiti sabato 23 e domenica 24 novembre

Trenitalia, in vista dello sciopero dei treni di sabato 23 e domenica 24 novembre, ha comunicato l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti:

35(2) EUROCITY GINEVRA 5:39 VENEZIA SANTA LUCIA 12:42

44(3) EUROCITY VENEZIA SANTA LUCIA 16:18 GINEVRA 0:03

50(4) EUROCITY MILANO CENTRALE 7:20 BASILEA S BB 11:43

51(5) EUROCITY BASILEA SBB 5:56 MIL ANO CENTRALE 10:40

54(6) EUROCITY MILANO CENTRALE 15:20 BASILEA 19:32

57(7) EUROCITY BASILEA S BB 12:28 MILANO CENTRALE 16:40

233(8) EURONIGHT VIENNA Hauptbahnhof 19:18 LA SPEZIA CENTRALE 11:10

235(9) EURONIGHT L A SPEZIA CENTRALE 16:48 VIENNA Hauptbahnhof 9:04

294(10) EURONIGHT ROMA TERMINI 20:17 MÜNCHEN HB F 9:22

295(11) EURONIGHT MÜNCHEN HB F 20:10 ROMA TERMINI 9:10

310(12) EUROCITY VENEZIA SANTA LUCIA 15:18 ZÜRICH HB (Zurigo) 21:27

311(13) EUROCITY ZÜRICH HB (Zurigo) 8:33 VENEZIA SANTA LUCIA 14:42

316 EUROCITY MILANO CENTRALE 9:10 ZÜRICH HB (Zurigo) 13:27

325 EUROCITY ZÜRICH HB (Zurigo) 18:33 MILANO CENTRALE 22.50

500(14) interCity GENOVA BRIGNOLE 6:48 TORINO PORTA NUOVA 8:45

505(15) interCity VENTIMIGLIA 6:37 ROMA TERMINI 14:33

510 interCity SALERNO 6:39 TORINO PORTA NUOVA 17:40

511(16) interCity TORINO PORTA NUOVA 10:40 SALERNO 21:24

518(17) interCity ROMA TERMINI 15:57 VENTIMIGL IA 23:39

519(18) interCity TORINO PORTA NUOVA 18:05 GENOVA BRIGNOLE 20:12

533(19) interCity ANCONA 5:50 ROMA TERMINI 9:48

540 interCity ROMA TERMINI 15:22 ANCONA 19:05

552 interCity REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 7:56 ROMA TERMINI 15:34

561 interCity ROMA TERMINI 16:26 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 23:57

590(20) interCity SALERNO 8:58 MILANO CENTRALE 19:17

592(21) interCity R OMA TERMINI 15:30 TRIESTE CENTRALE 23:38

594(22) interCity TRIESTE CENTRALE 13:27 ROMA TERMINI 21:35

597(23) interCity MILANO CENTRALE 13:48 SALERNO 0:22

605 interCity MILANO CENTRALE 7:05 LECCE 19:55

612 interCity LECCE 8:42 MILANO CENTRALE 21:40

633 interCity MILANO CENTRALE 7:10 VENTIMIGLIA 10:54

639 interCity VENTIMIGLIA 19.10 MILANO CENTRALE 22:53

655(24) interCity VENTIMIGLIA 4:45 MILANO CENTRALE 9:00

658 interCity LIVORNO CENTRALE 5:25 MILANO CE NTRALE 10:00

675 interCity MILANO CENTRALE 17:05 VENTIMIGLIA 21:02

679 interCity MILANO CENTRALE 18:05 LIVORNO CENTRALE 22:35

724 interCity SIRACUSA 10:25 ROMA TERMINI 21:38

727 interCity ROMA TERMINI 11:26 SIRACUSA 22:38

729 interCity MESSINA CENTRALE 19:50 PALERMO CENTRALE 22:50

730 interCity PALERMO CENTRALE 10:15 MESSINA CENTRALE 13:10

752 interCity Notte LECCE 19.50 MILANO CENTRALE 7.12

754(25) interCity Notte LECCE 20:25 TORINO PORTA NUOVA 9:25

757 interCity Notte TORINO PORTA NUOVA 20:50 LECCE 10:10

765 interCity Notte MILANO CENTRALE 21:15 LECCE 10:02

794(26) interCity Notte REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 21:43 TORINO PORTA NUOVA 14:40

795(27) interCity Notte TORINO PORTA NUOVA 15:20 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 8:45

796(28) interCity Notte SALERNO 20:52 TORINO PORTA NUOVA 8:10

799 interCity Notte TORINO PORTA NUOVA 21:55 SALERNO 9:11

799 interCity Notte TORINO PORTA NUOVA 21:55 SALERNO 9:11

1959(29) interCity Notte ROMA TERMINI 23.00 SIRACUSA 11.29

1960 interCity Notte SIRACUSA 21:45 ROMA TERMINI 9:51

1961 interCity Notte MESSINA CENTRALE 8.37 PALERMO CENTRALE 11.57

1962(30) interCity Notte SIRACUSA 13:35 MILANO CENTRALE 10:10

1963(31) interCity Notte MILANO CENTRALE 20:10 SIRACUSA 15:48

1964(32) interCity Notte PALERMO CENTRALE 12:58 MESSINA CENTRALE 16:20

1965(33) interCity Notte MESSINA CENTRALE 13:20 PALERMO CENTRALE 16:55

8302 FRECCIARGENTO LECCE 6:05 ROMA TERMINI 11:55

8303(34) FRECCIARGENTO ROMA TERMINI 8:05 LECCE 13:35

8314 FRECCIARGENTO LECCE 11:15 ROMA TERMINI 16:55

8315 FRECCIAROSSA ROMA TERMINI 15:05 LECCE 20:29

8323 FRECCIAROSSA ROMA TERMINI 18:05 LECCE 23:38

8326(35) FRECCIARGENTO LECCE 17:15 ROMA TERMINI 23:00

8418 FRECCIAROSSA REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 6:07 VENEZIA SANTA LUCIA 15:34

8419 FRECCIAROSSA VENEZIA SANTA LUCIA 12:26 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 21:44

8507 FRECCIAROSSA BOLZANO 7:12 ROMA TERMINI 12:10

8524 FRECCIAROSSA ROMA TERMINI 16:50 BOLZANO 21:48

8619 FRECCIABIANCA MILANO CENTRALE 13:10 ROMA TERMINI 20:03

8620 FRECCIABIANCA ROMA TERMINI 13:57 MILANO CENTRALE 20:40

8813 FRECCIAROSSA MILANO CENTRALE 14.35 LECCE 22.56

8824(36) FRECCIAROSSA LECCE 10:06 MILANO CENTRALE 18:55

8851 FRECCIARGENTO RAVENNA 6:08 ROMA TERMINI 11:00

8852 FRECCIARGENTO ROMA TERMINI 17:25 RAVENNA 22:12

9308(37) FRECCIAROSSA ROMA TERMINI 9:25 TORINO PORTA NUOVA 14:20

9310(38) FRECCIAROSSA NAPOLI CENTRALE 8:55 TORINO PORTA NUOVA 15:20

9320(39) FRECCIAROSSA NAPOLI CENTRALE 13:55 TORINO PORTA NUOVA 20:20

9325 FRECCIAROSSA TORINO PORTA NUOVA 15:40 NAPOLI CENTRALE 22:03

9326 FRECCIAROSSA ROMA TERMINI 18:25 TORINO PORTA NUOVA 23:20

9404 FRECCIAROSSA ROMA TERMINI 6:35 VENEZIA SANTA LUCIA 10:34

9415 FRECCIAROSSA VENEZIA SANTA LUCIA 11:26 ROMA TERMINI 15:25

9420 FRECCIAROSSA NAPOLI CENTRALE 11:09 VENEZIA SANTA LUCIA 16:34

9427 FRECCIAROSSA VENEZIA SANTA LUCIA 15:26 SALERNO 21:38

9466 FRECCIAROSSA TRIESTE CENTRALE 6:39 ROMA TERMINI 12:00

9480 FRECCIAROSSA ROMA TERMINI 16:30 TRIESTE CENTRALE 21:55

9511 FRECCIAROSSA MILANO CENTRALE 6:10 LECCE 15:50

9524 FRECCIAROSSA SALERNO 7:44 MILANO CENTRALE 13:50

9527 FRECCIAROSSA MILANO CENTRALE 10:10 SALERNO 16:06

9539 FRECCIAROSSA MILANO CENTRALE 13:10 NAPOLI CENTRALE 18:53

9543 FRECCIAROSSA TORINO PORTA NUOVA 13:00 SALERNO 20:05

9559(40) FRECCIAROSSA TORINO PORTA NUOVA 17:00 ROMA TERMINI 21:49

9560 FRECCIAROSSA LECCE 13:10 MILANO CENTRALE 22:50

9583 FRECCIAROSSA TORINO PORTA NUOVA 8:00 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 18:56

9584 FRECCIAROSSA REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 6:40 TORINO PORTA NUOVA 18:00

9702 FRECCIAROSSA VENEZIA SANTA LUCIA 6:18 TORINO PORTA NUOVA 9:50

9712 FRECCIAROSSA TRIESTE CENTRALE 6:00 TORINO PORTA NUOVA 11:00

9713 FRECCIAROSSA UDINE 6:15 MILANO CENTRALE 10:15

9715 FRECCIAROSSA TORINO PORTA NUOVA 8:05 VENEZIA SANTA LUCIA 11:42

9716 FRECCIAROSSA VENEZIA SANTA LUCIA 8:18 TORINO PORTA NUOVA 11:55

9750 FRECCIAROSSA VENEZIA SANTA LUCIA 17:18 TORINO PORTA NUOVA 20:55

9753 FRECCIAROSSA TORINO PORTA NUOVA 17:05 VENEZIA SANTA LUCIA 20:42

9755 FRECCIAROSSA MILANO CENTRALE 18:45 UDINE 22:37

9759 FRECCIAROSSA TORINO PORTA NUOVA 18:40 TRIESTE CENTRALE 23:45

9763(41) FRECCIAROSSA MILANO CENTRALE 20:45 VENEZIA SANTA LUCIA 23:15

9805 FRECCIAROSSA TORINO PORTA NUOVA 9:10 LECCE 18:50

9808 FRECCIAROSSA LECCE 12:06 TORINO PORTA NUOVA 21:50

I treni di Italo garantiti sabato 23 e domenica 24 novembre

Anche Italo ha comunicato i treni garantiti nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre:

1 23/11/2024 9939 TORINO P.N. BARI C.LE 12:20 22:07

2 23/11/2024 8143 TORINO P.N. REGGIO C CLE 13:20 0:12 GARANTITO

3 23/11/2024 8158 REGGIO C CLE MILANO C.LE 13:24 23:20 GARANTITO

4 23/11/2024 9947 TORINO P.N. SALERNO 14:30 21:32 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero

5 23/11/2024 8919 VENEZIA S.L. SALERNO 15:05 21:17 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero

6 23/11/2024 9952 BENEVENTO TORINO P.N. 15:20 22:40 GARANTITO

7 23/11/2024 9951 TORINO P.N. SALERNO 15:30 22:32

8 23/11/2024 8920 NAPOLI C.LE UDINE 15:35 22:17 GARANTITO

9 23/11/2024 8923 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 16:05 21:47 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero

10 23/11/2024 9992 NAPOLI C.LE GENOVA BR. 16:20 23:23 GARANTITO

11 23/11/2024 9954 SALERNO MILANO C.LE 16:25 22:20

12 23/11/2024 9955 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 16:30 22:43 GARANTITO

13 23/11/2024 8922 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 16:35 21:55 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero

14 23/11/2024 8925 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 17:05 22:28

15 23/11/2024 9991 MILANO C.LE CASERTA 17:15 21:48 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero

16 23/11/2024 8192 REGGIO C CLE ROMA TERMINI 17:20 23:30 GARANTITO

17 23/11/2024 9959 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 17:20 23:43 GARANTITO

18 23/11/2024 8967 BRESCIA NAPOLI C.LE 17:29 23:18 GARANTITO

19 23/11/2024 9994 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 17:30 23:30 GARANTITO

20 23/11/2024 8993 MILANO C.LE UDINE 17:35 21:40 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero

21 23/11/2024 8968 NAPOLI C.LE BRESCIA 17:55 23:31 GARANTITO

22 23/11/2024 8927 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 18:05 22:05

23 23/11/2024 9962 SALERNO MILANO C.LE 18:14 0:20 GARANTITO

24 23/11/2024 9995 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 18:20 22:53 GARANTITO

25 23/11/2024 8966 ROMA TERMINI BOLZANO 18:25 23:22 GARANTITO

26 23/11/2024 9961 TORINO P.N. ROMA TERMINI 18:30 23:19 GARANTITO

27 23/11/2024 8995 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 18:35 21:03 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero

28 23/11/2024 9963 TORINO P.N. ROMA TERMINI 19:25 0:19 GARANTITO

29 23/11/2024 8997 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 19:35 22:03 GARANTITO

30 24/11/2024 9908 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 5:14 11:35 GARANTITO

31 24/11/2024 9968 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 5:35 10:15

32 24/11/2024 9907 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 5:40 10:43

33 24/11/2024 8954 NAPOLI C.LE BOLZANO 5:50 12:22 GARANTITO

34 24/11/2024 8970 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 5:57 8:25

35 24/11/2024 8191 ROMA TERMINI REGGIO C CLE 6:00 12:02 GARANTITO

36 24/11/2024 9970 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 6:02 10:45

37 24/11/2024 9998 GENOVA BR. NAPOLI C.LE 6:04 12:53 GARANTITO

38 24/11/2024 8904 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 6:07 11:55

39 24/11/2024 9967 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 6:15 10:53

40 24/11/2024 9912 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 6:20 12:40 GARANTITO

41 24/11/2024 9916 SALERNO TORINO P.N. 6:20 13:30

42 24/11/2024 9915 TORINO P.N. BENEVENTO 6:25 13:38 GARANTITO

43 24/11/2024 8951 BRESCIA ROMA TERMINI 6:27 10:35 GARANTITO

44 24/11/2024 8111 MILANO C.LE REGGIO C CLE 6:40 16:46 GARANTITO

45 24/11/2024 8953 BOLZANO ROMA TERMINI 6:42 11:35 GARANTITO

46 24/11/2024 9972 CASERTA MILANO C.LE 6:45 11:15

47 24/11/2024 9928 BARI C.LE TORINO P.N. 6:50 16:40 GARANTITO

48 24/11/2024 8924 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 6:55 10:55

49 24/11/2024 8956 NAPOLI C.LE BRESCIA 7:02 12:31 GARANTITO

50 24/11/2024 8903 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 7:05 12:28 GARANTITO

51 24/11/2024 9971 MILANO C.LE SALERNO 7:15 12:50

52 24/11/2024 8971 UDINE MILANO C.LE 7:16 11:25 GARANTITO

53 24/11/2024 9920 SALERNO TORINO P.N. 7:20 14:30 GARANTITO

54 24/11/2024 8134 REGGIO C CLE TORINO P.N. 7:20 18:35 GARANTITO

55 24/11/2024 8907 UDINE NAPOLI C.LE 7:27 14:43 GARANTITO

56 24/11/2024 9919 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 7:30 13:43 GARANTITO

57 24/11/2024 8973 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 7:35 10:03

58 24/11/2024 8900 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 5:55 9:55 GARANTITO

59 24/11/2024 9903 ROMA TERMINI NAPOLI C.LE 7:40 8:54

60 24/11/2024 9974 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 7:40 12:15 GARANTITO

61 24/11/2024 8974 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 7:57 10:25 GARANTITO

62 24/11/2024 8902 TRIESTE C.LE NAPOLI C.LE 8:02 15:28 GARANTITO

63 24/11/2024 8905 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 8:05 12:05

64 24/11/2024 9976 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 8:25 13:15

65 24/11/2024 9923 TORINO P.N. ROMA TERMINI 8:30 13:19 GARANTITO

66 24/11/2024 8908 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 8:30 13:55

67 24/11/2024 8910 SALERNO VENEZIA S.L. 8:38 14:55

68 24/11/2024 8906 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 8:55 12:55 GARANTITO

69 24/11/2024 9975 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 9:15 13:53 GARANTITO

70 24/11/2024 9924 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 9:20 15:30

71 24/11/2024 9904 MILANO C.LE TORINO P.N. 9:30 10:30

72 24/11/2024 9927 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 9:30 15:43 GARANTITO

73 24/11/2024 8977 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 9:35 12:03

74 24/11/2024 9977 MILANO C.LE SALERNO 10:15 15:52

75 24/11/2024 9980 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 10:35 15:15

76 24/11/2024 8978 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 10:57 13:25

77 24/11/2024 9978 ROMA TERMINI MILANO C.LE 11:05 14:15

78 24/11/2024 8911 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 11:05 15:05

79 24/11/2024 9979 MILANO C.LE ROMA TERMINI 11:15 14:25

80 24/11/2024 9932 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 11:20 16:20

81 24/11/2024 9935 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 11:30 17:43

82 24/11/2024 8981 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 11:35 14:03 GARANTITO

83 24/11/2024 9982 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 11:35 16:15

84 24/11/2024 9931 MILANO C.LE SALERNO 11:40 17:39

85 24/11/2024 8914 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 11:55 15:55 GARANTITO

86 24/11/2024 8929 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 12:05 17:28

87 24/11/2024 9981 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 12:20 16:53

88 24/11/2024 9939 TORINO P.N. BARI C.LE 12:20 22:07 GARANTITO

89 24/11/2024 8960 ROMA TERMINI BRESCIA 12:25 16:31

90 24/11/2024 8983 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 12:35 15:03

91 24/11/2024 8916 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 12:55 16:55

92 24/11/2024 8913 VENEZIA S.L. SALERNO 13:05 18:54

93 24/11/2024 9983 MILANO C.LE ROMA TERMINI 13:20 16:25

94 24/11/2024 9940 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 13:20 19:30 GARANTITO

95 24/11/2024 8143 TORINO P.N. REGGIO C CLE 13:20 0:12 GARANTITO

96 24/11/2024 8158 REGGIO C CLE MILANO C.LE 13:24 23:20 GARANTITO

97 24/11/2024 8959 BRESCIA ROMA TERMINI 13:29 17:35 GARANTITO

98 24/11/2024 8918 NAPOLI C.LE TRIESTE C.LE 13:35 20:56 GARANTITO

99 24/11/2024 9950 SALERNO MILANO C.LE 13:43 19:15

100 24/11/2024 8984 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 13:57 16:25

101 24/11/2024 8915 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 14:05 19:28 GARANTITO

102 24/11/2024 9984 ROMA TERMINI MILANO C.LE 14:10 17:15

103 24/11/2024 9985 MILANO C.LE ROMA TERMINI 14:20 17:25

104 24/11/2024 9946 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 14:20 20:30 GARANTITO

105 24/11/2024 9947 TORINO P.N. SALERNO 14:30 21:32

106 24/11/2024 8987 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 14:35 17:03

107 24/11/2024 8963 BOLZANO ROMA TERMINI 14:42 19:35 GARANTITO

108 24/11/2024 8986 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 14:57 17:25

109 24/11/2024 9986 ROMA TERMINI MILANO C.LE 15:05 18:15

110 24/11/2024 8919 VENEZIA S.L. SALERNO 15:05 21:17 GARANTITO

111 24/11/2024 9987 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 15:15 19:53 GARANTITO

112 24/11/2024 9948 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 15:20 20:20 GARANTITO

113 24/11/2024 9952 BENEVENTO TORINO P.N. 15:20 22:40 GARANTITO

114 24/11/2024 9951 TORINO P.N. SALERNO 15:30 22:32 GARANTITO

115 24/11/2024 8920 NAPOLI C.LE UDINE 15:35 22:17 GARANTITO

116 24/11/2024 8928 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 15:55 19:55

117 24/11/2024 8988 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 15:57 18:25

118 24/11/2024 8923 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 16:05 21:47 GARANTITO

119 24/11/2024 9989 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 16:15 20:53

120 24/11/2024 9992 NAPOLI C.LE GENOVA BR. 16:20 23:23 GARANTITO

121 24/11/2024 9954 SALERNO MILANO C.LE 16:25 22:20

122 24/11/2024 9955 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 16:30 22:43

123 24/11/2024 8922 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 16:35 21:55 GARANTITO

124 24/11/2024 9990 ROMA TERMINI MILANO C.LE 17:05 20:15

125 24/11/2024 8925 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 17:05 22:28 GARANTITO

126 24/11/2024 9991 MILANO C.LE CASERTA 17:15 21:48

127 24/11/2024 8192 REGGIO C CLE ROMA TERMINI 17:20 23:30 GARANTITO

128 24/11/2024 9959 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 17:20 23:43 GARANTITO

129 24/11/2024 8967 BRESCIA NAPOLI C.LE 17:29 23:18

130 24/11/2024 9994 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 17:30 23:30 GARANTITO

131 24/11/2024 8993 MILANO C.LE UDINE 17:35 21:40 GARANTITO

132 24/11/2024 9993 MILANO C.LE ROMA TERMINI 17:45 21:00

133 24/11/2024 8968 NAPOLI C.LE BRESCIA 17:55 23:31 GARANTITO

134 24/11/2024 8992 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 17:57 20:25 GARANTITO

135 24/11/2024 8927 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 18:05 22:05

136 24/11/2024 9962 SALERNO MILANO C.LE 18:14 0:20

137 24/11/2024 9995 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 18:20 22:53

138 24/11/2024 8966 ROMA TERMINI BOLZANO 18:25 23:22 GARANTITO

139 24/11/2024 9944 ROMA TERMINI BRESCIA 18:30 22:36 GARANTITO

140 24/11/2024 8995 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 18:35 21:03 GARANTITO

141 24/11/2024 9996 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 18:35 23:15

142 24/11/2024 9997 MILANO C.LE ROMA TERMINI 18:45 22:00

143 24/11/2024 9961 MILANO C.LE ROMA TERMINI 19:40 23:19 GARANTITO

144 24/11/2024 9963 TORINO P.N. ROMA TERMINI 19:25 0:19

145 24/11/2024 8997 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 19:35 22:03.