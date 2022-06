Elon Musk aiuta l'Ucraina fornendo internet satellitare con Starlink: "Fondamentale per i nostri 007"

La guerra in Ucraina non ha risparmiato Elon Musk. Il poliedrico fondatore di Tesla, ora in procinto di acquistare Twitter, ha messo a disposizione dell’esercito e dei servizi segreti ucraini Starlink, la sua rete internet satellitare. Proprio su Twitter è arrivato un messaggio di ringraziamento da parte del ministero della Difesa di Kiev, che ha postato la foto di tre militari ucraini che posano con un dispositivo Starlink.

Nelle scorse settimane Mosca aveva apertamente accusato Elon Musk di aver fornito dispositivi per la connessione con Starlink ai militari del battaglione Azov. La consegna delle attrezzature, aveva scritto il direttore dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, sarebbe avvenuta a fine febbraio da parte del Pentagono. Quindi i russi ritengono che Musk sia coinvolto in prima persona nel conflitto.

Lo stesso Elon Musk aveva commentato l’accusa in modo ironico su Twitter: “Se dovessi morire in circostante misteriose, è stato bello conoscervi”, con riferimento ai metodi usati dai servizi segreti per colpire i personaggi scomodi.

In effetti l’utilizzo della rete Starlink si è rivelata fondamentale per mantenere il coordinamento delle forze di resistenza ucraina. I bombardamenti, infatti, hanno messo fuori uso la rete tradizionale.

“Il multitasker Elon Musk riesce non solo a lavorare sui preparativi per la missione su Marte, ma anche a trasmettere gli Starlink alla nostra intelligence così necessari per le loro missioni speciali”, ha scritto su Twitter il ministero della Difesa ucraino.

“L’esercito dell’Ucraina difende la libertà sulla Terra in modo che possa essere stabilita anche su Marte”, si legge ancora nel messaggio, con riferimento ai progetti di viaggi spaziali di SpaceX di Elon Musk.

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2022