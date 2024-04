Joe Biden ha pensato al suicidio dopo la morte della moglie, la confessione durante un'intervista alla radio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha pensato al suicidio poco dopo la morte della prima moglie Neilia. La confessione è arrivata nel corso di un’intervista radiofonica a cuore aperto con lo storico conduttore Howard Stern.

Quando Joe Biden pensò al suicidio

Era il 1972 quando la giovane moglie Neilia e la figlia Naomi di 13 mesi persero la vita in un incidente d’auto. Così ha detto Biden rievocando quei terribili giorni:

Mi sedevo lì e pensavo solo che avrei tirato fuori una bottiglia di scotch. La berrò e mi ubriacherò. […] Non devi essere pazzo per suicidarti. In un breve momento, ho pensato di saltare giù dal ponte Delaware Memorial, ma avevo due figli.

20 settembre 1972, Wilmington (Delaware) – Nella foto, Joe Biden e Neilia Hunter durante la campagna elettorale.

La moglie di Biden era uscita con i tre figli per fare gli acquisti natalizi. Il rimorchio di un trattore sbandò. Oltre alle due vittime, gli altri due bambini riportarono ferite gravissime.

Nel corso del colloquio radiofonico, Biden ha incoraggiato gli ascoltatori che soffrono di problemi di salute mentale a rivolgersi a uno specialista.

Già in passato Biden aveva espresso l’importanza di prendere sul serio i problemi di salute mentale e di aiutare chi ne soffre.

Il giovane Joe Biden

L’intervista ha avuto un tono informale, com’è nello stile di Howard Stern (ma senza le consuete polemiche e provocazioni).

Biden ha parlato dell’incontro con Neilia, del suo passato di giocatore di football al liceo e degli sforzi per superare la balbuzie.

Il presidente si è poi dato dell’“idiota” per non essere stato uno studente più diligente ai tempi della scuola.

Poi il racconto dell’incontro con l’attuale first lady Jill Biden e la commozione per la morte del figlio Beau Biden, procuratore generale dello stato del Delaware, deceduto nel 2015 per un cancro al cervello.

Il confronto fra Joe Biden e Donald Trump

Biden ha detto di volersi confrontare in un dibattito pubblico con l’ex presidente Donald Trump. Non è stato però specificato dove e quando avverrà il faccia a faccia.

Il colloquio radiofonico fra Biden e Stern arriva dopo le critiche del New York Times che ha accusato il presidente Usa di voler evitare le interviste con le testate giornalistiche più importanti. Lo staff presidenziale ha dichiarato che l’intervista era un tentativo di raggiungere gli elettori tramite vie non tradizionali.