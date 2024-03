Donald Trump pubblica un video di Joe Biden con mani e piedi legati: bufera sull'ex presidente statunitense

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Bufera su Donald Trump, ancora una volta. Il tycoon, in corsa per la Casa Bianca, ha suscitato diverse polemiche per aver pubblicato sul social Truth un video con l’immagine, dipinta sul portellone posteriore di un pick-up, di Joe Biden sdraiato e con mani e piedi legati.

Il video condiviso da Donald Trump con Joe Biden legato

Secondo la didascalia del video, le immagini sarebbero state girate a Long Island, New York, lo scorso giovedì 28 marzo.

Quel giorno l’ex presidente aveva assistito alla veglia funebre di un agente ucciso durante un blocco del traffico.

Le dichiarazioni dei portavoce dei due candidati alla Casa Bianca

“Trump incita regolarmente alla violenza politica ed è ora che la gente lo prenda sul serio, basta chiedere ai poliziotti del Campidoglio che sono stati attaccati mentre proteggevano la nostra democrazia il 6 gennaio”, ha attaccato Michael Tyler, direttore delle comunicazioni della campagna di Biden.

La risposta di Steven Cheung, portavoce della campagna di Trump, non si è fatta attendere.

“Quell’immagine era sul retro di un pick-up che viaggiava lungo l’autostrada. I democratici e pazzi lunatici non solo hanno invocato una spregevole violenza contro il presidente Trump e la sua famiglia, ma stanno effettivamente utilizzando come arma il sistema giudiziario contro di lui“, ha fatto sapere Cheung.

Le Bibbie speciali vendute da Trump per Pasqua

Sempre in un video pubblicato su Truth (il social è di sua proprietà), Trump ha recentemente comunicato che nella settimana di Pasqua avrebbe messo in vendita delle Bibbie “speciali”, ovvero le uniche “approvate” dall’ex presidente.

Il tycoon ha esortato i suoi sostenitori ad acquistare la Bibbia “God Bless the USA”, taggando nel suo post anche il musicista Lee Greenwood, in quanto cantante del brano “God Bless the USA” e indicato come testimonial sulla pagina web del prodotto.

Il libro è in vendita a 59,99 dollari, e molti analisti politici americani hanno pensato che l’annuncio possa essere collegato alla crisi finanziaria che l’ex presidente sta attraversando, dovuta principalmente alle spese legali che Trump sta affrontando per diverse accuse sia penali che civili.

Trump ha tuttavia smentito queste ipotesi.