Donald Trump vende Bibbie nella settimana di Pasqua, il prezzo è notevole: il video pubblicato sul suo Truth

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nuova trovata di Donald Trump, che dopo sneakers e NFT ha annunciato con un video pubblicato sul proprio social Truth che nella settimana di Pasqua metterà in vendita delle Bibbie “speciali”, ovvero le uniche “approvate” dall’ex presidente, che potranno essere acquistate a un prezzo non proprio economico.

Il video di Donald Trump su Truth

L’ex presidente degli Stati Uniti, nonché probabile candidato repubblicano alle prossime elezioni, Donald Trump, ha annunciato con un video pubblicato sul proprio social, Truth, che a partire dalla settimana di Pasqua inizierà a vendere le sue Bibbie.

Trump ha esortato i suoi sostenitori ad acquistare la Bibbia “God Bless the USA”, taggando nel suo post anche il musicista Lee Greenwood, in quanto cantante del brano “God Bless the USA” e indicato come testimonial sulla pagina web del prodotto.

Fonte foto: IPA Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti che con un video postato su Truth ha annunciato che nella settimana di Pasqua saranno messe in vendita delle Bibbie da lui “approvate”

“Buona Settimana Santa! Facciamo pregare ancora l’America. Mentre ci avviciniamo al Venerdì Santo e alla Pasqua, vi incoraggio a procurarvi una copia della Bibbia God Bless the USA” ha detto Trump, che ha poi inserito nel post un link che indirizza direttamente alla pagina di acquisto del volume.

Il costo delle Bibbie di Trump

La Bibbia messa in vendita da Trump non si limita a quella comunemente nota, ma ha al suo interno anche alcune aggiunte come la Costituzione, il Pledge of Allegiance (il giuramento di fedeltà alla bandiera) e il ritornello della canzone di Lee Greenwood.

In particolare, Trump ha detto di aver aggiunto la Costituzione “per la quale lotto duramente ogni giorno”. L’uscita era prevista per il 2021, ma numerose proteste ne hanno posticipato la messa in vendita che ora, in vista della campagna elettorale, sembra più utile che mai.

Il libro è in vendita a 59,99 dollari, e molti analisti politici americani hanno pensato che l’annuncio possa essere collegato alla crisi finanziaria che l’ex presidente sta attraversando, dovuta principalmente alle spese legali che Trump sta affrontando per diverse accuse sia penali che civili. Ma è stato lui stesso a smentire queste ipotesi.

Il guadagno di Trump dalla vendita delle Bibbie

Una volta approdati sul sito nel quale è in vendita il libro, è possibile accedere alla sezione FAQ, nella quale è chiarito quali sarebbero i vantaggi di Trump nell’operazione commerciale: “Nessun ricavato dalla vendita delle Bibbie andrà alla campagna politica di Trump”.

Nonostante ciò, tra sneakers griffate ed NFT personalizzati (oltre al merchandising della campagna elettorale), sono molti gli indizi che fanno pensare a una crisi di liquidità di Donald Trump. Il quale vuole però far credere che “tutti gli americani hanno bisogno di una Bibbia in casa, e io ne ho molte. È il mio libro preferito”, che venderà però in edizione limitata a poche quantità.

Puntando anche su uno dei temi cari alla destra, Trump ha poi affermato che i cristiani sono “sotto assedio” e che “dobbiamo proteggere tutto ciò che è pro-Dio”. Una missione quasi sacra insomma, che però richiede, oltre ai sessanta dollari per il libro, anche il pagamento anticipato delle spese di spedizione e delle tasse.