Camionista morto sulla superstrada Teramo Mare dopo un malore: è riuscito a fermarsi evitando una strage

Una strage sfiorata. Venerdì 26 aprile un camionista è morto alla guida del suo tir sulla superstrada Teramo Mare verso Giulianova in seguito a un malore. L’uomo, 60 anni, è riuscito però a evitare l’incidente fermandosi sulla corsia di destra. Inutili i soccorsi.

Camionista morto sulla superstrada Teramo Mare

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Centro, il camionista morto alla guida del tir sulla Teramo Mare (direzione Giulianova) sarebbe riuscito a fermarsi sulla corsia di destra, all’altezza di Piano D’Accio, evitando quella che sarebbe potuta essere una strage.

Inutili i soccorsi, gli operatori sanitari lo hanno trovato senza vita, accasciato sul volante.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è morto l’autista del tir, sulla Teramo Mare, verso Giulianova

Chi era l’autista del tir morto alla guida dopo il malore

La vittima sarebbe un 60enne di origini polacche.

Secondo Il Centro, l’ipotesi sarebbe quella del malore avuto in seguito a un infarto.

Indagini in corso

Indagini affidate alla polizia, con gli agenti che stanno cercando di capire dove fosse diretto il camionista, soprattutto per capire da quante ore fosse in viaggio, per accertare le cause del malore.